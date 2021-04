Judo, Francesca Milani vince il Grand Slam di Antalya! Giorda sconfitta in uno storico derby azzurro in finale

Giornata memorabile ad Antalya per il judo italiano, con Francesca Milani e Francesca Giorda che si sono sfidate nella prima finale tutta azzurra della storia in un Grand Slam. Un risultato strepitoso per il movimento tricolore, che in questo primo scorcio di 2021 ha già archiviato 3 vittorie e 4 secondi posti complessivi nel circuito maggiore. Alla fine è stata Milani ad imporsi nell’atto conclusivo della categoria fino a 48 kg, al termine di un combattimento estremamente tattico e caratterizzato da una comprensibile tensione.

In palio, oltre al primo trionfo nel World Tour, c’era infatti anche una fetta di qualificazione olimpica per Tokyo 2021. La 27enne romana, grazie ai 1000 punti incamerati oggi (e ai 700 della scorsa settimana a Tbilisi), stacca di 421 punti Giorda e balza saldamente in zona qualificazione diretta per la rassegna a cinque cerchi, quando mancano ancora tre gare prima della deadline del 28 giugno.

L’esaltante percorso di Francesca Milani si è aperto stamattina nelle eliminatorie con due solide vittorie per hansoku make contro la cilena Mary Vargas Ley e l’azera Leyla Aliyeva (entrambe avversarie dirette nella corsa per il pass), ma la vera impresa è arrivata in finale di Pool con il waza-ari decisivo inflitto alla campionessa olimpica in carica Paula Pareto dopo 46″ di Golden Score. In semifinale la portacolori delle Fiamme Oro si è poi sbarazzata agevolmente della russa Anastasia Pavlenko con un ippon fulmineo, concretizzando il sogno del derby italiano in finalissima.

Milani e Giorda, che in passato non si erano mai affrontate a livello internazionale, hanno disputato un incontro molto equilibrato e deciso di fatto dalle sanzioni. La judoka laziale è stata meno fallosa e ha gestito egregiamente la situazione relativa al punteggio, aggiudicandosi la contesa per hansoku make (terzo shido dell’avversaria a 1’41” dallo scadere, contro i due della vincitrice). Da evidenziare comunque la splendida cavalcata odierna della seconda classificata, autrice del miglior torneo della carriera (primo podio nel World Tour).

La 25enne piemontese ha sfruttato nel migliore dei modi un buon tabellone, cominciando con un successo sofferto al Golden Score sulla colombiana Luz Alvarez (terzo shido) e salendo di colpi col passare degli incontri. Due waza-ari consecutivi nei regolamentari, prima alla cinese Yanan Li e poi alla padrona di casa turca Ebru Sahin, le hanno aperto le porte per una semifinale delicatissima. Ad aspettarla c’era la beniamina locale Gulkader Senturk, rivale delle azzurre sulla strada verso Tokyo, ma Giorda ha dominato il match provocando la squalifica dell’avversaria per il terzo shido a 49″ dalla fine.

Buone prestazioni azzurre anche nei -57 kg, con la 17enne Veronica Toniolo capace di battere la giordana Hadeel Elalmi (ippon) e la russa Diana Dzhigaros (waza-ari nei regolamentari) prima di uscire sconfitta a testa alta ai quarti di finale con la fuoriclasse canadese Christa Deguchi. Nei recuperi la giovane friulana ha ceduto il passo alla tunisina Ghofran Khelifi, attestandosi così in settima posizione. Out agli ottavi invece Silvia Pellitteri, fermata dalla rumena Loredana Ohai al Golden Score dopo aver passato il primo turno contro la turca Ayse Nur Tunca.

Out al primo turno la debuttante Kenya Perna (52 kg), sconfitta per ippon dopo 1’04” di incontro dalla polacca Aleksandra Kaleta, mentre Martina Castagnola si è ben comportata nella stessa categoria vincendo due incontri (ippon sulla turca Buketnur Karabulut e hansoku make con la messicana Luz Olvera) per poi arrendersi al Golden Score con la polacca Agata Perenc e ai recuperi con la turca Zeliha Cinci.

Cammino interrotto prima dei quarti per gli unici due italiani impegnati oggi nelle categorie maschili, entrambi all’esordio in un Grand Slam nei -60 kg: Alessandro Aramu ha rotto il ghiaccio con un ottimo successo al Golden Score sull’americano Adonis Diaz prima di uscire di scena agli ottavi con il bulgaro Yanislav Gerchev, mentre Andrea Carlino è stato subito sconfitto dal kazako Magzhan Shamshadin.

Di seguito il riepilogo dei podi della prima giornata del Grand Slam Antalya 2021 di judo:

-48 kg F

1 Milani (Ita)

2 Giorda (Ita)

3 Senturk (Tur) e Rishony (Isr)

-52 kg F

1 Keldiyorova (Uzb)

2 Lopez Sheriff (Spa)

3 Kaleta (Pol) e Cohen (Isr)

-57 kg F

1 Deguchi (Can)

2 Klimkait (Can)

3 Kowalczyk (Pol) e Lu (Chn)

-60 kg M

1 Verstraeten (Bel)

2 Khyar (Fra)

3 Yang (Tpe) e Bouda (Fra)

-66 kg M

1 Abe (Jpn)

2 Gaitero Martin (Spa)

3 Chopanov (Rus) e Shikhalizada (Aze)

Foto: IJF