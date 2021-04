Judo, Fabio Basile domina il Grand Slam di Antalya e ipoteca il pass olimpico! Super Parlati nei -81 kg, è secondo

La Nazionale Italiana di judo continua a brillare nel Grand Slam di Antalya e mette in ghiaccio il pass olimpico per Tokyo 2021 in altre due categorie, grazie agli exploit odierni di Fabio Basile e Christian Parlati. Dopo lo storico derby azzurro nella finale dei 48 kg, andato in scena nel day-1, sono arrivati quest’oggi altri due risultati di grande spessore ed estremamente significativi in vista degli appuntamenti più importanti della stagione.

Prestazione strepitosa ad Antalya da parte di Fabio Basile (73 kg), che torna a vincere nel World Tour a 14 mesi di distanza dal trionfo nel Grand Prix di Tel Aviv ipotecando la qualificazione per la sua seconda Olimpiade in carriera. Il nativo di Rivoli, alla prima affermazione in un Grand Slam, è stato autore di un percorso devastante in cui ha collezionato quattro ippon consecutivi per raggiungere l’atto conclusivo, dove si è imposto per waza-ari sul padrone di casa turco Bayram Kandemir dominando l’incontro dall’inizio alla fine. Degne di nota in particolare le vittorie ai quarti e in semifinale rispettivamente sul campione europeo in carica Victor Sterpu e sul canadese Arthur Margelidon (n.1 del seeding e n.5 al mondo).

È mancata solo la ciliegina della torta invece a coronare il meraviglioso cammino odierno di Christian Parlati nei -81 kg. Il campione del mondo juniores del 2018, reduce dal primo titolo Grand Slam in carriera ottenuto poco meno di un mese fa a Tashkent, si è confermato uno dei punti di riferimento globali di questa categoria rispettando il suo ruolo di seconda testa di serie del tabellone turco. Il 23enne napoletano ha esordito in mattinata con un fantastico ippon sul marocchino Achraf Moutii, ma in seguito ha dovuto lottare strenuamente per avere la meglio sul turco Muhammed Koc (waza-ari al Golden Score) e sull’ungherese Attila Ungvari (hansoku make). In semifinale ha dominato lo scontro diretto con Antonio Esposito, blindando di fatto la qualificazione olimpica, mentre nell’atto conclusivo si è fatto sorprendere dal waza-ari del fortissimo beniamino locale (n.4 al mondo) Vedat Albayrak.

Quinto posto dal sapore amaro nei -81 kg per Antonio Esposito, che vede tramontare ormai quasi definitivamente le residue chance di staccare il pass a cinque cerchi alla luce di un gap praticamente incolmabile nel ranking rispetto al compagno di squadra Parlati. Il 26enne, bronzo europeo nel 2018, ha raggiunto la semifinale sconfiggendo nell’ordine il kazako Madi Amangeldi (waza-ari), l’ucraino Hiervorh Manukian (ippon) e l’egiziano Mohamed Abdelaal (waza-ari). Dopo aver perso il derby azzurro, il judoka campano non è poi riuscito a strappare un posto sul podio pagando dazio nella “finalina” con l’azero Murad Fatiyev.

Eliminato agli ottavi di finale nei 73 kg Giovanni Esposito, capace di battere per waza-ari il bielorusso Vadzim Shoka prima di cedere il passo al polacco Adam Stodolski (ippon a 51″ dalla fine). Il 23enne napoletano vede adesso allontanarsi notevolmente il sogno olimpico, in seguito al risultato di Basile, anche se restano comunque tre gare a disposizione per provare a ribaltare la situazione in suo favore.

Grande rammarico nella categoria fino a 63 kg per Maria Centracchio, che mette in cascina 160 punti importanti in ottica pass olimpico sprecando però la possibilità di fare un passo decisivo verso Tokyo. La 26enne molisana non ha sfruttato appieno il suo status di testa di serie (n.7) del tabellone, sconfiggendo per hansoku make la marocchina Sofia Belattar per poi dover alzare bandiera bianca agli ottavi contro la tunisina Meriem Bjaoui su una tecnica di leva articolare a terra.

Gara negativa nei -70 kg per Alice Bellandi, eliminata per ippon agli ottavi di finale dall’ostica portoricana Maria Perez dopo aver battuto agevolmente all’esordio l’abbordabile israeliana Shaked Amihai. La bresciana non migliora di conseguenza il suo ranking (doveva raggiungere almeno i quarti) e resta lontana dalla qualificazione diretta per Tokyo, anche se al momento potrebbe usufruire della quota continentale.

Di seguito il riepilogo dei podi della seconda giornata del Grand Slam Antalya 2021 di judo:

-63 kg F

1 Renshall (Gbr)

2 Barrios (Ven)

3 Tang (Chn) e Beauchemin-Pinard (Can)

-70 kg F

1 Polling (Ned)

2 Matic (Cro)

3 Rodriguez (Ven) e Bernabeu (Spa)

-73 kg M

1 Basile (Ita)

2 Kandemir (Tur)

3 Margelidon (Can) e Sterpu (Mda)

-81 kg M

1 Albayrak (Tur)

2 Parlati (Ita)

3 Fatiyev (Aze) e Ungvari (Hun)

Foto: IJF