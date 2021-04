Jasper Philipsen ha vinto lo Scheldeprijs 2021, semiclassica del Nord che segue il Giro delle Fiandre. Il belga si è imposto in volata ha conquistato il successo più importante della sua carriera, battendo il grande favorito della vigilia. L’alfiere della Alpecin-Fenix ha avuto la meglio sull’irlandese Sam Benett, che poteva contare sulla forza del treno della Deceuninck-Quick Step e che si è dovuto accontentare della seconda posizione.

Il vincitore ha poi dichiarato: “Questa è una grande vittoria per me e per il team. Ne sono fiero. All’inizio c’era troppo vento a favore e non si potevano creare ventagli, ma poi a un certo punto il vento è diventato buono e si è creato un gruppetto con quasi tutti gli uomini veloci, difficilmente qualcuno si è fatto sorprendere. È stata una sfortuna la caduta di Tim Merlier. Se non fosse caduto sarebbe stato lì e avremmo avuto un secondo uomo per lo sprint. Oggi il team voleva andare a segno in ogni caso”.

Foto: Lapresse