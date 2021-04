Italia-Montenegro calcio a 5 oggi: orario, tv, programma, streaming Qualificazioni Europei 2022

Oggi, martedì 13 aprile, all’Estraforum di Prato andrà in scena il match tra Italia e Montenegro, valido per la sesta e ultima giornata delle qualificazioni agli Europei 2022 di calcio a 5. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

La selezione guidata da Massimiliano Bellarte ha già ottenuto il pass per la fase finale della massima competizione continentale, che si terrà nei Paesi Bassi, e ora vuole chiudere in bellezza. L’Italia, inserita nel girone 7, si è dimostrata nettamente superiore alle avversarie, come dimostra il bilancio di quattro vittorie e una sola sconfitta (quella ininfluente contro il Belgio di giovedì scorso), con un bilancio di 22 reti all’attivo e 12 gol subiti.

Il gruppo capitanato dal filosofo di Ruvo di Puglia ha mostrato uno spirito rinnovato e un gioco piacevole ed efficace, riuscendo a prendersi qualificazione e primato nel girone con due giornate di anticipo. Oggi l’ultimo impegno contro il Montenegro, formazione già eliminata e che gli azzurri hanno già sconfitto per 0-3 proprio all’esordio.

Il calcio d’inizio della sfida tra Italia e Montenegro è fissato per le ore 18.30. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport +HD, e sarà visibile anche in streaming su RaiPlay. OA Sport, invece, ve ne offrirà la Diretta Live testuale, garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

ITALIA-MONTENEGRO OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Martedì 13 aprile

Ore 18.30: Italia-Montenegro

Diretta tv – Rai Sport +HD

Diretta streaming – Raiplay.it

Diretta Live testuale – OA Sport

Foto: FIGC