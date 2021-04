Serata trionfale per Asiago che batte per 4-1 lo Jesenice e conquista la gara-2 della semifinale playoff dell’Alps Hockey League 2020-2021. I campioni d’Italia pareggiano dunque i conti annullando la sconfitta di giovedì in Slovenia: prossimo appuntamento martedì 13. Nell’altra semifinale, invece, vittoria larghissima dell’HK Olimpija, che espugna Lustenau e si porta sul 2-0 nella serie.

Il match non inizia benissimo per i padroni di casa, che nel primo periodo attaccano ma non riescono a trovare la via della rete e al 17′ subiscono il gol di Hebar, il quale su assist di Svetina e Tavzelj segna in power play e porta in vantaggio gli sloveni.

Il secondo tempo è però un vero e proprio dominio della Misgross che ribalta totalmente la situazione. Al 26′ Frei sfutta una combinazione sull’asse Marchetti-Mantenuto e sigla il gol del pareggio; dopo meno di 3′ Marchetti si mette in proprio e va a segnare il 2-1 con una pregevole azione personale, mentre al 34′ Frei firma la propria doppietta ancora una volta su assist di Marchetti e Mantenuto.

Nel terzo periodo i giallorossi devono solamente amministrare il vantaggio di due reti. Lo Jesenice assalta la porta dell’Asiago alla disperata ricerca di reti, ma la difesa locale regge e al 59′ Marchetti scrive la parola fine sul match segnando a porta vuota su assist di Mantenuto. Finisce così 4-1.

Credits: Max Pattis