Per la prima volta in più di 15 anni l’European Tour si sposta nelle Isole Canarie per dare vita al Gran Canaria Lopesan Open 2021, con i giocatori che potranno misurarsi sullo straordinario campo di Meloneras Golf. Inaugurato nel 2006, questo percorso si trova sulla costa meridionale di Gran Canaria, incorniciato tra le montagne vulcaniche delle Canarie e l’Oceano Atlantico.

Meloneras è stato il sesto campo da 18 buche ad essere costruito sull’isola e questa settimana ospita il primo di tre eventi consecutivi nelle Isole Canarie, e sarà ospitato dal golfista della Ryder Cup Rafa Cabrera Bello, nato a Las Palmas, capitale di Gran Canaria. L’ultima volta che il Tour ha visitato quest’isola è stato nell’aprile 2002 con l’Open di Spagna a El Cortijo, dove il diciassettenne dilettante Cabrera Bello ha finito al quarto posto sei colpi dietro al vincitore Sergio Garcia.

Naturalmente Cabrera Bello giocherà questa settimana nel torneo che ha attirato anche altri cinque membri della top 100 mondiale, tra i quali i principali osservati saranno il francese Antoine Rozner e l’inglese Andy Sullivan. Altri nomi da seguire saranno l’austriaco Matthias Schwab, ancora in attesa della prima vittoria e lo scozzese Calum Hill. Per l’Italia ci saranno invece Edoardo Molinari, Francesco Laporta, Guido Migliozzi, Nino Bertasio, Lorenzo Gagli e l’atteso ritorno di Andrea Pavan.

Una delle abilità principali per la settimana sarà la capacità di salvare situazioni difficili (scrambling), in quanto anche e soprattutto a causa del forte vento atteso su questo campo è solitamente difficile tenere alta la percentuale di green in regulation.

