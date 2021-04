Seconda gioia sull’European Tour per il sudafricano Garrick Higgo, che dopo l’Open del Portogallo 2020 vince il Gran Canaria Open 2021, primo di tre appuntamenti consecutivi alle Canarie, con gli altri due che si terranno nelle prossime settimane a Tenerife. Settimana perfetta per il ventunenne mancino di Johannesburg, che chiude il torneo in -25 ( 255 colpi, 65 64 63 63) e confeziona il -7 di giornata con cinque birdie e un eagle. Higgo entrerà per la prima volta nei migliori 70 del mondo.

Si classifica secondo, come già la scorsa settimana in Austria, il tedesco Maximilian Kieffer, -8 oggi, ma -22 in totale, lontano dunque tre colpi dal vincitore, e autore di un eagle, sette birdie e un bogey (alla buca 9). Terzo il danese Jeff Winther a -21, poi quarto l’inglese Sam Horsfield a -19.

Non riesce a restare sul podio lo scozzese Connor Syme, che cede tre posizioni ed è quinto a -18, con il suo -2 odierno, in coppia con l’altro danese Thorbjorn Olesen (-4). Danimarca che vive un’ottima settimana, con tre giocatori nei primi dieci, visto il settimo posto solitario a -17 di Joachim Hansen e il 15° di Nicolai Hojgaard. Ottavi gli inglesi Jack Senior e Richard Bland, gli olandesi Darius van Driel e Joost Luiten, l’austriaco Matthias Schwab, il francese Matthieu Pavon e il tedesco Marcel Schneider, tutti a -16. Da sottolineare le discese di Schwab e Pavon, fino a ieri in lotta per il secondo posto.

Chiude al 15° posto Guido Migliozzi, che non riesce a dar seguito al gran giro di ieri e finisce a -16, comunque un risultato di valore. 38° a -12 Nino Bertasio, 62° infine Francesco Laporta a -8.

