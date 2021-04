Golf, European Tour 2021: Thorbjorn Olesen da solo al comando del Tenerife Open al termine del primo round. Bene Nino Bertasio

I golfisti dell’European Tour restano nelle isole iberiche per dar vita al Tenerife Open (montepremi 1,5 milioni di euro). Sul percorso par 71 del Golf Costa Adeje di Tenerife (Spagna) al termine del primo round troviamo al comando Thorbjorn Olesen. Il danese guida con lo score di -9 (62 colpi) grazie ad un’ottima prova in cui ha siglato ben 10 birdie ed un solo bogey. Seconda piazza ad un solo colpo di distanza dal battistrada per i sudafricani Dean Burmester e Garrick Higgo, per lo svedese Alexander Bjork, ed infine per l’americano John Catlin.

Scorrendo la classifica troviamo in sesta posizione con il punteggio di -7 l’iberico Eduard Rousaud ,il finlandese Kalle Samooja, il francese Robin Sciot-Siegrist ed il tedesco Nicolai Von Dellingshausen. Chiudono infine la top ten con -6 gli spagnoli Adri Arnaus e Pep Angels, gli inglesi Toby Tree e Laurie Canter, il nipponico Masahiro Kawamura e l’olandese Joost Luiten.

Classifica molto corta con oltre 50 protagonisti racchiusi in 6 lunghezze. Capitolo rappresentanti italiani. Buon primo round per Nino Bertasio che con il -4 odierno chiude il round d’esordio al 24° posto. Per il 33enne italiano giro solido chiuso con 5 birdie, un eagle e 3 bogey. Sorride anche Francesco Laporta che grazie ad un buon -3 termina il round d’apertura in 38esima posizione.

-2 e 55esima piazza per Edoardo Molinari ed Andrea Pavan. Accoppiata italiana che dovrà quantomeno replicare la prestazione odierna per superare il taglio del venerdì. 84° posto con il punteggio di -1 per Guido Migliozzi, mentre hanno chiuso il round alla pari con il par Renato Paratore e Lorenzo Gagli. Domani spazio al secondo round con tutti gli azzurri che partiranno quantomeno con l’intento e le velleità di proseguire la kermesse iberica sino al quarto e decisivo giro.

Foto: LaPresse