I golfisti dell’European Tour sono giunti al termine del secondo round dell’Austrian Golf Open (montepremi 1 milione di euro). Sul percorso par 72 del Diamond Country Club di Atzenbrugg (Austria), ridente località a pochi km dalla capitale Vienna, Alejandro Canizares si conferma al comando della leaderboard. Lo spagnolo guida la classifica con lo score di -7 (137 colpi) nonostante un secondo round di controllo chiuso con il punteggio di -2.

-6 e seconda posizione per il tedesco Martin Kaymer e per l’americano John Catlin, che vantano una lunghezza di margine nei confronti del sudafricano Justin Walters. Quest’ultimo con un round da -4 è risultato tra i più positivi in una difficile e fredda giornata. In quinta posizione con il punteggio di -4 troviamo l’indiano S.S.P. Chawrasia, l’inglese Richard Mansell, il sudafricano Jaques Kruyswijk, ed il tedesco Maximilian Kieffer. Chiudono infine la top ten in nona piazza con lo score di -3 l’australiano Austin Bautista, lo scozzese David Drysdale, il polacco Adrian Meronk, l’olandese Joost Luiten e lo statunitense Chase Hanna.

Capitolo italiani. Lorenzo Gagli tiene sott’occhio le zone nobili della classifica nonostante un round altalenante concluso con 3 birdie ed altrettanti bogey. Il fiorentino occupa il 14° posto e potrà approcciare le ultime e decisive due tornate cercando di aggredire quantomeno la top ten.

Super round di Renato Paratore che stravolge e ribalta come un calzino il terrificante esordio del giovedì. Il romano recupera ben 88 posizioni grazie al -6 di giornata che impatta il +6 del primo round. Nulla da fare per gli altri golfisti italiani impegnati in Austria. 74esimi ed eliminazione al taglio per un solo colpo per Aron Zemmer e Nino Bertasio. Entrambi salutano il torneo chiudendo con un mesto +4. +5 e stessa sorte per Edoardo Molinari, mentre Lorenzo Scalise si è ritirato al termine delle buca numero 8.

