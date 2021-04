Come abbiamo visto nei giorni scorsi, il ciclismo italiano sta vivendo il periodo più buio della sua storia. Ne abbiamo parlato con il ct Davide Cassani, Danilo Di Luca e Riccardo Magrini. Tra un mese andrà in scena il Giro d’Italia e la mancanza di corridori azzurri rischia di farsi sentire ulteriormente. Ad oggi un erede di Vincenzo Nibali per le corse a tappe non esiste. Sarà dunque lo Squalo a dover sorreggere ancora una volta da solo le sorti di un intero movimento, peraltro ormai alla bella età di 36 anni.

A dire il vero il siciliano, già il febbraio scorso, aveva annunciato che non avrebbe puntato alla classifica della Corsa Rosa, bensì solo a qualche successo parziale. Obiettivo confermato ad OA Sport anche da Luca Guercilena, direttore generale della Trek-Segafredo: “Penseremo prima di tutto alle tappe, poi vedremo“.

Dichiarazioni veritiere o semplice depistaggio? Forse lo Squalo preferisce presentarsi a fari spenti per non creare eccessive aspettative nei propri confronti, soprattutto dopo essere rimasto scottato dall’atipica edizione del 2020 conclusa distante dal podio?

Il ct Davide Cassani sostiene che “secondo me Vincenzo deciderà strada facendo se fare classifica“. Riccardo Magrini, affermato commentatore tecnico di Eurosport, vede invece il corridore italiano ancora protagonista: “Sono convinto che Nibali possa fare un buon Giro. Il 2020 è stato troppo anomalo, a una certa età hai bisogno di correre tanto. Infatti quest’anno si sta già vedendo un rendimento diverso da parte di corridori di una certa età come Valverde o Van Avermaet. Per me una top5 per Vincenzo Nibali sarebbe grasso che cola. C’è da puntare alle Olimpiadi, per me farà una bella stagione”.

L’ex-corridore toscano, vincitore di una tappa al Giro ed al Tour negli anni ’80, non dimentica che il siciliano ha nascosto per troppi anni i reali problemi del ciclismo tricolore: “Nibali è stato la nostra salvezza, un po’ ha camuffato, ma non solo lui. Abbiamo avuto anche Viviani per la velocità ed altri corridori importanti. Ma tutto dipende dalla base che è malata. C’è gente che non sa insegnare e non capisce un tubo di ciclismo, a volte dipendiamo dai volontari“.

Può essere Giulio Ciccone il futuro dell’Italia nei grandi giri? Magrini è scettico: “Ciccone è un paio di scalini sotto ai Pogacar e Roglic. Questa è una generazione di corridori che spaccano le corse, noi non ci andiamo neanche vicino. Il ciclismo è bello, ci si diverte anche se non ci sono italiani. Noi non siamo in grado di competere con questi mostri. E ancora non abbiamo visto Evenepoel, che mi dicono che stia andando molto forte… Io non ci credo che Evenepoel possa fare classifica al Giro, perché di fatto è fermo da un anno e mezzo. Però è impossibile escluderlo a priori dai pronostici“.

Foto: Lapresse