L’Alpecin-Fenix prenderà parte al prossimo Giro d’Italia in quanto squadra vincitrice, nel 2020, della classifica delle professional. Il sodalizio belga, inoltre, non si presenterà al via della Corsa Rosa per dovere di firma, ma, anzi, a quanto pare schiererà una squadra oltemodo competitiva. Secondo quanto riportato da Wielerflits.nl, infatti, a capitanare il team dei fratelli Roodhooft sulle stade nostrane sarà un tridente composto dal velocissimo Tim Merlier, dal campione del Belgio Dries De Bondt e da Gianni Vermeersch.

Merlier è una delle tre punte di diamante del team, insieme a van der Poel e Philipsen, e sarà uno degli sprinter di riferimento alla prossima Corsa Rosa. Il belga, che nasce ciclocrossista, l’anno scorso ha conquistato una frazione alla Tirreno-Adriatico lasciandosi alle spalle ruote veloci del rango di Ackermann e Gaviria. Inoltre, sempre nel 2020, aveva trionfato alla sempre prestigiosa Brussels Classic.

Il rapidissimo fiammingo, peraltro, ha iniziato alla grande il 2021. In questi primi mesi dell’anno, infatti, Merlier ha vinto Le Samyn, il GP Jean-Pierre Monseré e la Bredene Koksijde Classic. Inoltre, di recente è anche giunto terzo a una semiclassica tutt’altro che banale quale la Dwars door Vlaanderen.

Per quanto concerne gli altri due atleti citati in precedenza, mentre De Bondt sarà, verosimilmente, l’apripista di Merlier in volata, Vermeersch potrebbe rivelarsi uno dei corridori più temibili nelle frazioni dal profilo tortuoso. Il belga nelle classiche ha svolto il ruolo di braccio destro di Mathieu van der Poel, ma si è tolto anche grandi soddisfazioni personali. Gianni, infatti, è arrivato quattordicesimo alla Strade Bianche, nono all’E3 di Harelbeke, decimo alla Gand-Wevelgem e addirittura settimo al Giro delle Fiandre.

Foto: Lapresse