Giro di Turchia 2021, Mark Cavendish vince la seconda tappa! Cannonball trionfa dopo 3 anni di digiuno

Mark Cavendish ha vinto la seconda tappa del Giro di Turchia 2021, una frazione di 145 km senza particolari difficoltà altimetriche con partenza e arrivo a Konya (dove ieri era già andata in scena la prima giornata di gara a causa della neve caduta in Cappadocia che aveva costretto a un cambio del programma originario). Il britannico ha messo il proprio sigillo su questo evento di categoria 2.Pro, imponendosi meravigliosamente in volata davanti al belga Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), al tedesco André Greipel (Israel Start-Up Nation) e all’olandese Arvid De Kleijn (Rally Cycling, aveva trionfato ieri).

Il velocista 35enne, che in carriera vanta 30 affermazioni al Tour de France e 15 al Giro d’Italia, ha saputo conquistare la sua prima vittoria in questa nuova avventura con la Deceuninck-Quick Step. Nelle scorse settimane era stato terzo allo Scheldeprijs, secondo nella prima semitappa della Coppi e Bartali, secondo al Jean-Pierre Monseré. Il Campione del Mondo 2011, nonché vincitore della Milano-Sanremo 2009, non alzava le braccia al cielo da più di tre anni! L’ultimo successo era datato 8 febbraio 2018, terza tappa del Dubai Tour.

Il ribattezzato Cannonball, originario dell’Isola di Man, balza anche in testa alla classifica generale con lo stesso tempo di De Klejn, 4” di vantaggio su Philipsen e il norvegese Kristoffer Halvorsen, 6” su Greipel e il francese Pierre Barber. Anche oggi due italiani in top-10: Giovanni Lonardi settimo come ieri (Bardiani-CSF-Faizanè), Luca Mozzato ottavo (B&B Hotels KTM).

Foto: Lapresse