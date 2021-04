Ginnastica, Martina Maggio riabbraccia gli Europei: dal debutto tra le grandi alla missione pass olimpico

Martina Maggio parteciperà agli Europei di ginnastica artistica per la seconda volta in carriera. Sono passati ormai quattro anni dalla sua unica apparizione nella rassegna continentale: nell’edizione del 2017, andata in scena a Cluj-Napoca (Romania), l’azzurra fu meravigliosa sesta nel concorso generale individuale, alla sua prima uscita da senior in un contesto internazionale. Trampolino di lancio davvero eccezionale per la brianzola, che però dovette successivamente fare i conti con un paio di infortuni che la costrinsero a un difficile recupero.

La 19enne si è sempre distinta per la sua caparbietà e con grande grinta ha saputo recuperare piano piano, mettendosi in discussione senza forzare i tempi e ritrovando il livello dei suoi giorni migliore. Ai Mondiali 2019 fu riserva della Nazionale che vinse una storica medaglia di bronzo nella gara a squadre, poi nel 2020 riuscì a salire sul terzo gradino del podio nell’all-around dei Campionati Italiani Assoluti ad appena cinque centesimi di distacco dalle vincitrici Giorgia Villa e Asia D’Amato.

La brixiana ha trovato la giusta continuità sul giro completo, è molto solida ed è in possesso di due esercizi di assoluto livello alla trave (è detentrice del titolo italiano di specialità) e alle parallele asimmetriche (ha sfoggiato un 6.0 di S Score a Napoli), come ha anche dimostrato durante le due tappe di Serie A disputate nella prima parte di stagione. Nell’ultima prova disputata nove giorni nel capoluogo campano fa commise degli errori alla trave (13.100) e cadde al corpo libero (12.550), ottenendo 14.400 al volteggio (avvitamento e mezzo) e 14.250 sugli staggi. Non va dimenticato che le ultime settimane sono state un po’ complicate per tutte le ragazze della Brixia Brescia a causa di alcuni contagi e difficoltà nell’allenarsi in maniera lineare.

La poliziotta bionda, che agli Europei juniores vinse la medaglia d’oro al volteggio nel 2016, si presenterà a Basilea (Svizzera) con l’obiettivo di conquistare uno dei due pass (non nominali) a disposizione per le Olimpiadi di Tokyo (come tenterà di fare Vanessa Ferrari, l’Italia può ambire a ottenere massimo un posto attraverso questo meccanismo) e di accedere alla finale all-around per provare a strappare un bel risultato, proprio come fece quattro anni fa, da adolescente al debutto nella ginnastica delle grandi.

Foto LM-LPS/Filippo Tomasi