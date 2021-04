Giorgia Villa e Alice D’Amato sono pronte per andare all’arrembaggio nella Finale di Specialità alle parallele asimmettriche. Gli Europei 2021 di ginnastica artistica entrano nella loro fase conclusiva con gli atti conclusivi sui vari attrezzi e le azzurre puntano a essere grandi protagoniste nel pomeriggio odierno (gara dalle ore 15.10 circa a Basilea). Le nostre portacolori si presentano rispettivamente col settimo e ottavo punteggio di ingresso, entrambe capaci di ottenere 13.966 in qualifica ma con un D Score differente (5.7 e 5.9). Sugli staggi, dove cadute ed errori sono sempre dietro l’angolo, può accadere di tutto e le Fate hanno le carte in regola per strabiliare.

Non dobbiamo dimenticarci che Alice vinse la medaglia di bronzo due anni fa e che Giorgia si è sempre distinta su questo attrezzo. Indubbiamente le ragazze del DT Enrico Casella non sono arrivate nel migliore dei modi a questa rassegna continentale: la bergamasca ha dovuto fare i conti con un paio di giorni di febbre alta dopo la somministrazione del vaccino e conseguente mal di schiena, la genovese non è riuscita a essere continua negli allenamenti nell’ultimo mese e ha risentitto di una fitta al polpaccio dopo l’esercizio al corpo libero delle qualificazioni (nulla di grave).

Ci sono comunque tutti i mezzi per battagliare alla pari con molte avversarie e per inseguire il podio. Se le russe Angelina Melnikova (argento nel 2019 e ieri seconda nell’all-around) e Vladislava Urazova (all’esordio internazionale) appaiono imprendibili (salvo errori, 14.625 e 14.500 in eliminatoria), tutte le altre ragazze sono molto vicine. La veterana tedesca Ellie Seitz (14.233) sa come si vince una medaglia (bronzo iridato nel 2018 e terza agli Europei 2017), la portoghese Filipa Martins è la rivelazione (14.166), la svedese Jonna Adlerteg (14.000) conquistò l’argento continentale nell’ormai lontano 2013, la britannica Amelie Morgan (13.966) è una outsider.

Villa ha portato un D Score di 5.7, D’Amato di 5.9: note di partenza che si potrebbero incrementare in finale per tentare l’assalto a qualcosa di importante e guardare con più ottimismo al futuro, a tre mesi dalle Olimpiadi di Tokyo. Ricordiamo anche l’ordine di rotazione: Adlerteg, Urazova, Morgan, Martins, Melnikova, D’Amato, Villa, Seitz.

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi