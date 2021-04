La sfortuna sembra davvero perseguitare l’Italia, come ha tra l’altro dichiarato il DT Enrico Casella. Dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nella gara a squadre dei Mondiali 2019, la nostra Nazionale di ginnastica artistica si è vista rinviare le Olimpiadi di dodici mesi proprio nel suo momento migliore e ha poi dovuto fare i conti con una stagione sostanzialmente privata di tutti gli eventi internazionali. Il grande ritorno in pedana, fuori dai confini del Bel Paese, è previsto per gli Europei (21-25 aprile, a Basilea), ma il momento non è dei migliori in seno al gruppo.

Il motivo è molto semplice ed è sempre legato al Covid-19. Nell’ultimo mese, infatti, si sono registrate alcune positività e gli allenamenti sono stati fortemente condizionati. La Brixia Brescia ha tra l’altro saltato la seconda tappa di Serie A e la marcia di avvicinamento alla rassegna continentale si è rivelata purtroppo più complicata del previsto. Ad esempio Vanessa Ferrari ha dovuto fare i conti col Coronavirus, ha trascorso una decina di giorni a letto ed è rientrata in gara sabato a Napoli, sfoggiando comunque un ottimo stato di forma.

La Farfalla di Orzinuovi si presenterà a Basilea con l’obiettivo di conquistare un pass per le Olimpiadi attraverso l’all-around, stesso obiettivo di Martina Maggio, molto costante e concreta l’altroieri. Le due azzurre hanno tutte le carte in regola per riuscire nel loro intento e regalare uno spot in più all’Italia, che potrebbe così regalare il contingente pieno per i Giochi (4 posti con la squadra + 2 individualiste).

Giorgia Villa e Alice D’Amato hanno avuto un momento difficile dopo essersi sottoposte al vaccino (avevano la priorità, fanno parte delle Fiamme Oro come le altre Fate, mentre Vanessa Ferrari è arruolata per l’Esercito Italiano). Ad esempio la bergamasca, come ha dichiarato Enrico Casella, ha avuto una paio di giorni con febbre molto alta e un po’ di mal di schiena. La 18enne sembra comunque essersi rimessa in carreggiata, infatti a Napoli ha sfoderato due esercizi di lusso tra trave e parallele. La genovese, invece, ha un po’ faticato in terra campana, pagando gli allenamenti discontinui. La sua gemella Asia è out per un piccolo problema alla spalla, che richiede del riposo precauzionale per evitare di compromettere la partecipazione alle Olimpiadi

Desiree Carofiglio è tornata in gara venerdì in Serie B, a sei mesi di distanza dalla rottura del tendine d’Achille. Ovviamente gli esercizi non sono ancora al top, ma la strada intrapresa è quella corretta. Elisa Iorio è ancora lontana dalle pedana dopo l’infortunio dello scorso autunno. Lara Mori è in testa alla classifica della Coppa del Mondo di specialità (corpo libero), sarebbe qualificata ai Giochi se l’Italia conquisterà il pass tramite agli Europei, altrimenti si deciderà tutto a giugno col confronto contro Vanessa Ferrari. La toscana ha gareggiato in Serie A senza rilevanti problemi.

