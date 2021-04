Sabato 10 aprile andrà in scena la terza tappa della Serie A 2021 di ginnastica artistica. Sarà il PalaVesuvio di Napoli a ospitare questo appuntamento del massimo campionato italiano a squadre: si torna in pedana a due settimane di distanza dalla prova di Siena, la Polvere di Magnesio vuole regalare spettacolo e l’Italia punta a proseguire bene questa stagione che culminerà con le Olimpiadi di Tokyo.

Si tratta dell’ultimo atto della regular season, al termine della quale conosceremo le sei formazioni qualificate alla Final Six di maggio, dove verranno assegnati gli scudetti. Sarà anche l’ultima gara prima degli imminenti Europei (21-25 aprile a Basilea, Svizzera). La Brixia Brescia era assente a Siena a causa di alcune positività al Covid-19, ma dovrebbe tornare in gara a Napoli ed è la grande favorita della vigilia al femminile. Le Fate (Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Elisa Iorio, Martina Maggio), Vanessa Ferrari e il giovanissimo talento di Angela Andreoli. vorranno sicuramente brillare. Da osservare anche Lara Mori (Giglio Montevarchi), le giovani della Ginnastica Civitavecchia (vincitrici dell’ultima gara), la Juventus Nova Melzo e il Centro Sport Bollate guidato da Giada Grisetti.

La terza tappa della Serie A 2021 di ginnastica artistica sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Federginnastica e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport con aggiornamenti, punteggi, classifiche in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming della tappa di Napoli valida per la Serie A 2021 di ginnastica artistica.

TERZA TAPPA SERIE A GINNASTICA: DATA, PROGRAMMA, ORARIO

SABATO 10 APRILE:

09.00-13.30 (circa) Serie A2 2021 ginnastica artistica, terza tappa

14.30-19.00 (circa) Serie A1 2021 ginnastica artistica, terza tappa

COME VEDERE LA SERIE A DI GINNASTICA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming della Serie A1 sul canale YouTube della Federginnastica.

DIRETTA LIVE scritta della Serie A1 su OA Sport.

Differita della Serie A2 sul canale YouTube della Federginnastica a partire dalle ore 13.30 circa.

