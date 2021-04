Virtus Bologna-Unics Kazan oggi: orario, tv, programma, streaming gara-1 semifinale EuroCup

Oggi alle 20.45 inizieranno le semifinali di Eurocup 2020-2021 per la Virtus Bologna, la quale scenderà in campo contro i russi dell’Unics Kazan. Le V-Nere, che ancora non hanno perso un match nella seconda competizione continentale, sono le grandi favorite per il successo finale. Il sodalizio bolognese, inoltre, è reduce da un periodo particolarmente positivio, dato che ha vinto gli ultimi cinque match disputati, peraltro contro avversari di un certo livello come Dinamo Sassari, Joventut Badalona, sconfitta due volte nei quarti di finale di Eurocup, Fortitudo Bologna e Carpegna Prosciutto basket Pesaro.

I russi, dal canto loro, ai quarti di finale hanno vinto, in tre gare, il derby contro la Lokomotiv Kuban e stanno vivendo un’ottima stagione. L’Unics, infatti, al momento occupa il secondo posto in VTB League, alle spalle solo dello Zenit di San Pietroburgo. Sarà possibile vedere questa prima sfida delle semifinali di Eurocup in diretta tv su Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player. OA Sport, inoltre, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti costanti dandovi così l’opportunità di non perdervi nemmeno un istante di questa appassionante sfida.

IL PROGRAMMA DI VIRTUS BOLOGNA-UNICS KAZAN

Orario: 20.45

Diretta TV: Eurosport 2

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo