Ginnastica artistica oggi, Europei 2021: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi giovedì 22 aprile va in scena la seconda giornata di gara agli Europei 2021 di ginnastica artistica. A Basilea (Svizzera) si prosegue con le qualificazioni maschili: tre suddivisioni ci terranno compagnia dalle 10.00 alle 20.00 circa, per una vera e propria maratona di Polvere di Magnesio. Alla Jakobshalle verranno messi in palio non soltanto i posti per le varie Finali (24 per quella all-around, 8 per quelle delle varie specialità), ma anche due pass per le Olimpiadi di Tokyo, assegnati attraverso il concorso generale individuale.

Si preannuncia grande spettacolo, finalmente si torna in gara a livello internazionale, in maniera seria, dopo un anno e mezzo e ci sarà davvero da divertirsi. Praticamente tutti i migliori atleti del Vecchio Continente sono pronte per rimettersi in gioco e ci aspetta una giornata ricchissima. L’Italia spera di essere protagonista: Carlo Macchini ed Edoardo De Rosa sono potenziali outsider rispettivamente alla sbarra e al cavallo con maniglie. Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali e Stefano Patron cercheranno un difficile pass olimpico. Salvatore Maresca punterà tutto sugli anelli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle qualificazioni maschili agli Europei 2021 di ginnastica artistica (oggi giovedì 22 aprile). Prevista la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per seguire l’intera giornata con cronaca, punteggi, classifiche, analisi.

EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA OGGI: PROGRAMMA E ORARI

10.00-12.40 Qualificazioni maschili, prima suddivisione (con Italia): Nicola Bartolini, Stefano Patron

14.00-16.40 Qualificazioni maschili, seconda suddivisione (con Italia): Carlo Macchini, Edoardo De Rosa, Lorenzo Minh Casali, Salvatore Maresca

17.00-19.40 Qualificazioni maschili, terza suddivisione

EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta streaming delle qualifiche su Gym TV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA OGGI: ITALIANI IN GARA

10.00: Nicola Bartolini, Stefano Patron

14.00: Carlo Macchini, Edoardo De Rosa, Lorenzo Minh Casali, Salvatore Maresca

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi