Ginnastica artistica oggi, Europei 2021: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi sabato 24 aprile si disputano le Finali di Specialità agli Europei 2021 di ginnastica artistica. Alla Jakobshalle di Basilea (Svizzera) si assegnano cinque titoli: le donne si daranno battaglia tra volteggio e parallele asimmetriche, mentre gli uomini si incroceranno tra corpo libero, cavallo con maniglie e anelli. Si preannuncia grande spettacolo in terra elvetica, con sfide tirate per la conquista delle medaglie in palio.

L’Italia si gioca ben quattro cartucce e sogna in grande. Salvatore Maresca si presenta col terzo punteggio di qualifica agli anelli e può fare saltare il banco da autentico outsider. Giorgia Villa e Alice D’Amato hanno nelle gambe degli esercizi di lusso alle parallele asimmetriche e possono puntare a un risultato di rilievo, tra l’altro la genovese conquistò la medaglia di bronzo due anni fa. Nicola Bartolini, forte del sesto accredito al corpo libero, è pienamente in lizza per il podio al quadrato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di oggi agli Europei 2021 di ginnastica artistica (oggi sabato 24 aprile). Prevista la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per seguire l’intera giornata con cronaca, punteggi, classifiche, analisi.

EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA OGGI: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 24 APRILE:

13.30-14.00 Finali di Specialità, corpo libero (maschile)

14.10-14.55 Finali di Specialità, volteggio (femminile) e cavallo con maniglie

15.10-15.55 Finali di Specialità, parallele asimmetriche e anelli

EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport.

Diretta streaming su RaiPlay e su Eurovision.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport di tutte le gare.

EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA: ITALIANI IN GARA OGGI

Parallele asimmetriche: Giorgia Villa, Alice D’Amato

Corpo libero: Nicola Bartolini

Anelli: Salvatore Maresca

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi