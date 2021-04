Ginnastica artistica, Italia agli Europei per i pass olimpici: chi può conquistarli? Ferrari e Maggio in prima fila

L’Italia si presenterà agli Europei 2021 di ginnastica artistica con l’obiettivo di conquistare un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021. La rassegna continentale, in programma a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile, metterà infatti in palio quattro posti per i prossimi Giochi: due biglietti per sesso verranno assegnati attraverso le qualificazioni del concorso generale individuale, in programma mercoledì 21 (donne) e giovedì 22 (uomini). Potranno strapparlo soltanto quegli atleti che non facevano parte delle squadre che si qualificarono alle Olimpiadi attraverso i Mondiali 2018 o i Mondiali 2019.

La nostra Nazionale è particolarmente agguerrita e ha tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo, quantomeno nel settore femminile. A tentare il colpaccio saranno Vanessa Ferrari e Martina Maggio, che infatti non erano in pedana quando la squadra conquistò la medaglia di bronzo iridata due anni fa (la bresciana era assente a Stoccarda, la brianzola era riserva). La Farfalla di Orzinuovi si presenta con grandi ambizioni, dopo essere ritornata in maniera convincente sul giro completo a cinque anni di distanza dall’ultima volta. La Blond Queen è in buona forma ed è sempre più solida nell’all-around.

Preciamo che il pass non sarà nominale, dunque una delle due ginnaste lo potrà conquistare e lo consegnerà all’Italia. Spetterà poi al DT Enrico Casella decidere chi convocare per Tokyo quando giungerà il momento. Va ricordato che l’Italia ha già qualificato la squadra (4 posti, non nominali) e che sicuramente un altro pass arriverà dalla Coppa del Mondo di specialità (o Lara Mori o Vanessa Ferrari attraverso il corpo libero, in questo caso il posto è nominale e la toscana è in testa alla classifica alla vigilia dell’ultima gara, spostata a giugno).

Giorgia Villa e Alice D’Amato parteciperanno agli Europei, ma non potranno conquistare la qualificazione alle Olimpiadi perché erano parte attiva della formazione azzurra ai Mondiali 2019. Al maschile, invece, l’Italia non è riuscita a portare la squadra ai Giochi e per il momento sono qualificati soltanto Marco Lodadio (argento iridato agli anelli) e Ludovico Edalli (attraverso l’all-around di Stoccarda). Sarà durissima conquistare l’ultimo pass a disposizione attraverso gli Europei: Nicola Bartolini, Stefano Patron e Lorenzo Casali ci proveranno nell’all-around (il sardo è sembrato in ottima forma in Serie A e ha un buon passo), ma la concorrenza sarà davvero durissima. Anche in questo caso l’eventuale posto non sarà nominale e spetterà poi al DT decidere chi portare a Tokyo (uno specialista da finale come ad esempio Carlo Macchini alla sbarra?).

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi