Ginnastica artistica, Europei 2021: le dichiarazioni degli azzurri dopo la prova podio. Giovedì le qualificazioni

Oggi si è disputata la prova podio maschile degli Europei 2021 di ginnastica artistica. Alla Jakobshalle di Basilea (Svizzera) gli atleti hanno potuto testare l’attrezzatura su cui si cimenteranno in gara: giovedì 22 aprile sono in programma le qualificazioni, venerdì il concorso generale individuale, nel weekend le finali di specialità. L’Italia spera di essere protagonista in questa rassegna continentale.

Carlo Macchini si può giocare una medaglia alla sbarra, Edoardo De Rosa può essere un outsider al cavallo con maniglie. Nicola Bartolini, Stefano Patron e Lorenzo Minh Casali saranno impegnati nell’all-around e tenteranno di agguantare un pass non nominale per le Olimpiadi di Tokyo 2021 (ce ne sono due in palio attraverso l’eliminatoria di dopodomani). Gli azzurri hanno analizzato la loro prova podio ai microfoni della Federginnastica.

Nicola Bartolini: “Ci siamo subito adattati agli attrezzi nuovi. Il clima è ottimo e siamo pronti per la gara di qualificazione”. Fate il tifo per noi, mi raccomando!”.

Stefano Patron: “Sono appena sceso dal corpo libero. Sono soddisfatto della mia prova podio. Ho avuto per tutto il tempo delle buone sensazioni. Gli attrezzi mi piacciono, ci sarà da divertirsi”.

Carlo Macchini: “Sono molto contento di essere tornato a gareggiare in campo internazionale dopo diciannove mesi. L’ultima competizione è stata il mondiale di Stoccarda nel 2019. Vivere queste esperienze e respirare quest’aria agonistica mi mancava tantissimo. Sono soddisfatto dell’esercizio fatto oggi in prova. La sbarra mi ha dato ottime sensazioni. Mi spiace che non ci sia il pubblico ma sono felice di essere qui e, soprattutto, che si sia potuto organizzare l’Europeo in un periodo così incerto e duro per il mondo intero. Spero di far divertire tutti e, in primis, di farlo io”.

Salvatore Maresca: “Oggi ho provato il mio castello degli anelli. Mi sento come se fossi a casa. Ho sporcato un po’ l’uscita ma meglio oggi che giovedì. Sarà lì che dovrò dare il meglio di me. Sono molto contento e non vedo l’ora di gareggiare”.

Edoardo De Rosa: “Ho preso confidenza subito con le parallele e con il cavallo. Mi sono sentito bene durante gli esercizi nonostante qualche piccola imprecisione ma ci sta, meglio oggi che in gara”.

Lorenzo Minh Casali: “È stato un buon giro gara. Non ho avuto troppe difficoltà ad adattarmi e spero di fare così anche nella fase di qualificazione per le finali”.

Giuseppe Cocciaro (Direttore Tecnico): “È stata una bella prova. Tutti e sei gli attrezzi sono andati bene, a mio parere. Sono molto contento per l’attitudine e la concentrazione che stanno dimostrando di avere. Ci apprestiamo ad iniziare la seconda suddivisione con il resto della delegazione poi il pensiero sarà rivolto alle qualifiche di giovedì”.

