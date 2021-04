F1 su TV8, GP Imola 2021: orari, programma in chiaro, diretta gara

Il Mondiale di Formula Uno torna in azione dopo due weekend buchi. Si correrà in Italia, sul tracciato di Imola, dove andrà in scena la seconda edizione del Gran Premio di Emilia Romagna. Si torna quindi a gareggiare in primavera nell’autodromo intitolato a Enzo e Dino Ferrari a poco più di cinque mesi di distanza dalla gara autunnale disputatasi nel 2020. La competizione prevista per domenica 18 aprile sarà particolarmente sentita, poiché potrebbe rappresentare la rivincita dell’intenso braccio di ferro tra Lewis Hamilton e Max Verstappen ammirato in Bahrain.

La Ferrari, per la quale quello del fine settimana sarà letteralmente l’appuntamento di casa, mira quantomeno a ripetere il risultato di Sakhir, dove Charles Leclerc ha concluso 6° e Carlos Sainz 8°. In realtà, l’ambizione è quella di alzare ulteriormente l’asticella, candidandosi al ruolo di terza forza in campo a discapito della McLaren e dell’Alpha Tauri. Affinché questo possa davvero avvenire, bisognerà verificare il comportamento della SF21 su un tracciato ben diverso da quello mediorientale. Come seguire, quindi, il Gran Premio di Imola in televisione?

TV GRATIS E IN CHIARO – Il GP di Imola sarà uno dei cinque che, in questo 2021, saranno trasmessi in diretta anche dal canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre).

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Imola sarà trasmesso integralmente in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

STREAMING – Il Gran Premio di Imola potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alla gara.

F1 – GP IMOLA 2021: IL PROGRAMMA E IL PALINSESTO TV

GARA

Domenica 18 aprile, ore 15.00 – Diretta TV8 (8 DT e 121 Sky), Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport 1 (201 Sky)

LA GRIGLIA DI PARTENZA DI F1 DELLA GARA

Foto: La Presse