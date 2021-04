F1, Lewis Hamilton e un record storico nel mirino in Portogallo: il britannico può fare la storia nelle qualifiche

Siamo alla vigilia del terzo round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito di Portimao (Portogallo) il Circus delle quattro-ruote torna in scena e si prevede un grande spettacolo.

Dopo la gara molto movimentata di Imola, si guarda a questo terzo atto con grande interesse per il duello atteso tra il britannico della Mercedes Lewis Hamilton e l’olandese della Red Bull Max Verstappen. I due contendenti per il titolo mondiale sono separati da un solo punto, in favore di Lewis, e possono vantare una vittoria a testa: Hamilton a segno in Bahrain e Max vittorioso sul circuito del Santerno.

In un contesto così serrato partire davanti potrà essere importante. E’ quello che cercherà di fare il sette volte campione del mondo, tenendo conto che in caso di pole-position questo potrebbe essere per lui qualcosa di particolare. Se, infatti, LH44 dovesse partire domenica davanti a tutti raggiungerebbe la tripla cifra alla voce “p.1” (100). Un traguardo che mai nessuno avrebbe potuto lontanamente immaginare e che invece Hamilton ha la possibilità di raggiungere.

Da quella prima volta in Canada nel 2007 ne è passata di acqua sotto i ponti e Lewis ha avuto una costanza di rendimento notevolissima, sublimata dal sodalizio con la Stella a tre punte visto che delle sue 99 pole-position ben 73 le ha realizzate con i colori del team di Brackley, pari quindi al 74%. Un dato, quindi, che potrebbe essere ulteriormente aggiornato, anche se la lotta con Verstappen sarà dura e l’orange farà di tutto per rovinare la festa al rivale.

Foto: LaPresse