Flavio Briatore dall’alto della sua esperienza, e schiettezza, analizza quanto sta accadendo nel Mondiale di Formula Uno 2021, dopo le prime due gare disputate. In vista del Gran Premio del Portogallo di Portimao del prossimo weekend, l’ex team principal di Benetton e Renault dice la sua sui valori in pista, in una intervista rilasciata a Radio Rai.

“Quest’anno ci sarà da divertirsi, perchè vedremo maggiore competizione – esordisce il manager – Dopo anni nei quali Lewis Hamilton ha dovuto vedersela solamente contro il compagno di scuderia Valtteri Bottas, e quindi effettivamente non c’era mai gara, finalmente vediamo una squadra che può competere con la Mercedes. La Red Bull, infatti, ha proposto una vettura migliore dal punto di vista aerodinamico, almeno sino ad ora…”.

Per il momento sta brillando la stella di Max Verstappen reduce dall’importante successo di Imola, dopo averlo solamente sfiorato a Sakhir. “Mi sembra un pilota già pronto. È spettacolare e, ormai, è un vero top driver. Se continua così ha tutte le possibilità per sfidare ad armi pari Lewis Hamilton per il titolo”.

Ultima battuta sulla Ferrari, con una idea ben precisa: “Direi che non si potrà che attendere il prossimo anno. Tutte le volte è sempre la stesa cosa, eppure hanno due grandi piloti come Charles Leclerc e Carlos Sainz. Quest’anno realisticamente possono lottare per il terzo posto e non è detto che alla fine riescano a prenderlo. Hanno realizzato un buon lavoro dopo quello che è capitato la stagione scorsa, ma una squadra con la storia della Ferrari non può limitarsi a combattere per un terzo/quarto posto. Ci vuole molto di più”.

Foto: Lapresse