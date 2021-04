Valtteri Bottas sta vivendo un momento complicato. Le brutte prestazioni nell’ultimo round del Mondiale 2021 di F1 a Imola e l’incidente con il britannico George Russell (Williams) hanno creato ancor più tensione nel box del finlandese, tenuto conto dei grandi riscontri del team-mate Lewis Hamilton.

In questo inizio di campionato, infatti, è evidente quanto Lewis stia facendo la differenza su una Mercedes apparsa inferiore rispetto alla Red Bull dell’olandese Max Verstappen. Come è noto, il contratto in scadenza quest’anno di Valtteri è una bella “spada di Damocle” sulla testa del finnico, considerando poi la candidatura proprio di Russell, visto quanto è accaduto l’anno passato in Bahrain dove George sostituì in maniera brillante un Hamilton positivo al Covid.

A dare una chiave di lettura di ciò è stato Felipe Massa, ex pilota della Ferrari e della Williams, che bene conosce Bottas per aver lavorato con lui nel team di Grove: “Non è facile correre con un compagno come Hamilton. E’ una situazione difficile con cui Valtteri deve convivere. In questo momento è in difficoltà“, le parole del brasiliano alla Gazzetta dello Sport, aggiungendo: “Russell è molto forte e spero che abbia la sua chance in Mercedes. Ho apprezzato il fatto che si sia scusato dopo l’incidente con Bottas“.

Non resta quindi che attendere le decisioni di Toto Wolff, che sicuramente non avrà gradito le prestazioni del finlandese e ancor meno l’incidente tra il finnico e Russell sul circuito del Santerno.

