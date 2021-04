Daniel Ricciardo si prepara per il Gran Premio del Portogallo, terzo atto del Mondiale F1 2021. L’australiano esprime il proprio parere dopo le prime due competizioni in carriera con McLaren, squadra che lo ha accolto dopo le esperienze in Red Bull ed in Renault.

Il #3 del gruppo ha completato al settimo posto la competizione in Bahrain ed al sesto la tappa all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. L’ex alfiere della Renault è consapevole del lavoro da svolgere per adattarsi alla monoposto di Woking, nettamente differente alla realtà francese in cui ha militato per due campionati.

Il nativo di Perth ha affermato ai microfoni di Sky Sport F1: “Non credo di aver sottovalutato i tempi di adattamento alla nuova auto. Ero già consapevole quando passato dalla Red Bull alla Renault. Immagino che sfortunatamente ci vorrà un po’ di tempo. Non mi preoccupo molto, la stagione è lunga”.

McLaren continua il lavoro con Ricciardo, un processo di adattamento che ha bisogno di tempo. A confermare questa linea è il tedesco Andreas Seidl, team principal della squadra britannica. Quest’ultimo ha affermato: “Con pochi giorni di test è difficile passare in una nuova squadra. Queste macchine sono complesse e puoi andare forte solo quando sei davvero a tuo agio. Ci vuole tempo per spingere queste auto al limite. Il lavoro che siamo svolgendo è tutto nei programmi”.

Foto: LaPresse