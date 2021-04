Daniel Ricciardo ha chiuso al 6° posto il GP di Emilia Romagna di F1, disputato oggi ad Imola, battuto dal compagno di squadra, Lando Norris, giunto 3°. Ricciardo, che ha confermato la posizione in cui aveva preso il via, ha parlato a fine gara al sito ufficiale della McLaren.

Così Ricciardo: “E’ stata una di quelle gare in cui piove durante il giro di ricognizione e non sei proprio sicuro di come andrà. Sono riuscito a prendere una buona posizione all’inizio e poi sono stato quinto per un po’. Appena la pista ha iniziato ad asciugarsi, ho spiattellato l’anteriore destra, quindi non sono riuscito a mantenere un buon ritmo“.

Spiega l’andamento della gara il pilota: “Per la ripartenza abbiamo montato le gomme soft per sfruttare al meglio una potenziale partenza da fermo. Ho provato a tenere il passo con le soft fino alla fine di questo lungo stint, ma non ci sono riuscito. Penso che sia le gomme anteriori che quelle posteriori abbiano faticato“.

Conclude il numero 3: “Quindi, di certo non una gara fantastica, ma penso che arrivare sesto sia un bene per i punti dei costruttori con Lando al terzo posto. Congratulazioni a Lando, ha fatto una grande gara ed è fantastico vedere che la macchina ha il ritmo. Il mio ritmo di gara non era niente di speciale. Devo solo continuare a lavorarci e migliorare“.

Foto: LaPresse