Europei 2021 ginnastica artistica: come vederli in diretta tv e streaming? Palinsesto e calendario. Live su OA Sport

Conto alla rovescia per gli Europei 2021 di ginnastica artistica, in programma a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile. Si preannuncia grande spettacolo in terra elvetica, dove verranno messi in palio 12 titoli: i 2 del concorso generale individuale e i 10 delle varie specialità. Il programma non prevede le prove a squadre, la rassegna continentale è riservata esclusivamente agli individualisti. In pedana uomini e donne per cinque giorni imperdibili per tutti gli appassionati della Polvere di Magnesio: finalmente un evento internazionale di primissima fascia dopo un anno e mezzo di stop forzato a causa della pandemia.

L’Italia si presenta con grandi ambizioni: Vanessa Ferrari e Martina Maggio inseguono uno dei due pass olimpici, Giorgia Villa e Alice D’Amato sono in lizza per delle medaglie; Carlo Macchini ed Edoardo De Rosa possono essere le grandi rivelazioni, Nicola Bartolini e Stefano Patron proveranno a centrare un difficilissimo pass a cinque cerchi. Si incomincia mercoledì 21 aprile con le qualificazioni femminili, il giorno successivo toccherà agli uomini, poi nel weekend spazio a tutte le finali (venerdì gli all-around, sabato e domenica le specialità).

Ma come seguire gli Europei 2021 di ginnastica artistica in tv e in streaming? I diritti televisivi appartengono alla Rai che trrasmetterà in diretta tv su RaiSport la finale all-around maschile e le finali di specialità di sabato 24 aprile. La finale all-around femminile e le finali di specialità di domenica 25 aprile saranno invece visibili in diretta streaming su RaiSportWeb oppure in differita su RaiSport, ma nella tarda seconda serata. Disponibile anche la diretta streaming su Eurovision di tutte le finali, mentre le qualifiche saranno visibili in diretta streaming su Gym TV.

OA Sport garantirà una copertura capillare dell’evento, offrendo la DIRETTA LIVE scritta di tutte le gare, già a partire dalle qualificazioni. Stiamo parlando di circa 22 ore in tempo reale tra mercoledì e giovedì, poi via allo show delle finali: cinque ore venerdì per gli all-around, 6 ore tra sabato e domenica per non perdersi tutto. Passeremo insieme circa 33 ore in diretta, oltre ovviamente a cronache, risultati, classifiche, approfondimenti, video, pagelle, dichiarazioni e tanto altro ancora.

Di seguito come vedere in tv e in streaming gli Europei 2021 di ginnastica artistica, il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming della rassegna continentale.

EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA 2021: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport di: finale all-around maschile, finali di specialità di sabato 24 aprile.

Diretta streaming su RaiSportWeb di: finale all-around femminile, finali di specialità di domenica 25 aprile.

Diretta streaming di tutte le finali su Eurovision.

Diretta streaming delle qualifiche su Gym TV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport di tutte le gare.

Differita tv su RaiSport di: finale all-around femminile (dalle 00.15), finali di specialità di domenica 25 aprile (dalle 22.50).

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA 2021

MERCOLEDÌ 21 APRILE:

10.00-12.00 Qualificazioni femminili, prima suddivisione (con Italia)

13.30-15.30 Qualificazioni femminili, seconda suddivisione

16.00-18.00 Qualificazioni femminili, terza suddivisione (con Italia)

18.30-20.30 Qualificazioni femminili, quarta suddivisione

GIOVEDÌ 22 APRILE:

10.00-12.40 Qualificazioni maschili, prima suddivisione (con Italia)

14.00-16.40 Qualificazioni maschili, seconda suddivisione (con Italia)

17.00-19.40 Qualificazioni maschili, terza suddivisione

VENERDÌ 23 APRILE:

13.30-15.30 Concorso generale individuale femminile (all-around), Finale

17.00-19.45 Concorso generale individuale maschile (all-around), Finale

SABATO 24 APRILE:

13.30-14.00 Finali di Specialità, corpo libero (maschile)

14.10-14.55 Finali di Specialità, volteggio (femminile) e cavallo con maniglie

15.10-15.55 Finali di Specialità, parallele asimmetriche e anelli

DOMENICA 25 APRILE:

13.00-13.45 Finali di Specialità, trave e volteggio (maschile)

14.00-14.45 Finali di Specialità, corpo libero (femminile) e parallele pari

15.00-15.30 Finali di Specialità, sbarra

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi