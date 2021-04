DIRETTA Jannik Sinner-Novak Djokovic LIVE: orario Masters1000 Montecarlo, tv, programma, streaming

Domani, mercoledì 14 aprile (2° incontro sul Centrale il cui programma inizierà alle ore 11.00), Jannik Sinner affronterà il n.1 del mondo Novak Djokovic nel match valido per il 2° turno del Masters1000 di Montecarlo.

Una sfida generazionale tra chi aspira a diventare un giorno il n.1 del mondo e chi lo è davvero. Sinner si è meritato la sfida contro il serbo vincendo quest’oggi il primo turno contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas in due set (6-3 6-4). Una prestazione assai convincente quella di Jannik che ha saputo fronteggiare un giocatore molto temibile sulla terra, ricordando che l’iberico raggiunse la Finale di questo torneo nel Principato (2017).

Tanti gli aspetti in comune tra Sinner e Nole: dalla collaborazione tecnica con Riccardo Piatti alla tipologia di tennis, specie sul lato del rovescio molto efficace per entrambi. “Ricordo la prima volta che ci siamo allenati insieme io e Djokovic. Non mi ricordo che anno fosse, ma ero decisamente più piccolo di ora. Contro di lui avrò certamente una strategia per far funzionare il mio piano di gioco. Ovviamente so chi c’è dall’altra parte della rete. Per me non sarà una partita facile perché ho visto Djokovic tante volte in televisione ma non lo conosco bene. Quando sei in campo contro qualcuno, è diverso“, le parole del tennista italiano sulla sfida di domani. “E’ un ottimo test per vedere dove sono e soprattutto dove posso migliorare. So dove posso fare progressi, ma questo tipo di partita può darmi molto. Cercherò di giocare con la giusta mentalità e vediamo che succederà”, ha chiosato Jannik (fonte: Sky Sport).

Una partita quindi accompagnata da tanta curiosità che sarà trasmessa in diretta tv su SkySport Uno ed in streaming sulla piattaforma SkyGO e su NowTV. Supertennis, con ogni probabilità, trasmetterà in prima serata la differita.

PROGRAMMA JANNIK SINNER-NOVAK DJOKOVIC

Mercoledì 14 aprile, 2° turno Masters1000 Montecarlo

2° match dalle ore 11.00 (al termine di Caruso-Rublev)

Diretta tv su Sky Sport Uno

Diretta streaming su SkyGo e NowTV

Differita su Supertennis alle 21.00 (da confermare)

