Curling, Mondiali 2021: Italia sconfitta da Canada e Russia. Olimpiadi sempre più lontane

Quinta giornata dei Mondiali di curling decisamente negativa per l’Italia. Gli azzurri hanno perso entrambe le sfide contro Canada (7-4) e Russia (8-7). La Nazionale proverà ancora a staccare il pass per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, riservata alle sei migliori classificate del round robin, anche se la situazione è molto compromessa. Gli azzurri in questo momento occupano l’ottavo posto, con uno score di 4 vittorie e 5 sconfitte nelle prime 9 sfide, e dovranno necessariamente cambiare marcia per raggiungere l’obiettivo a cinque cerchi.

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella sono usciti sconfitti dal match contro il Canada che si è imposto 7-4. E pensare che gli azzurri sono partiti subito fortissimo, rubando la mano agli avversari nel secondo end (1-0). Dopo aver subito l’unico punto dai nordamericani, nel quarto end gli azzurri riescono a portare a casa due punti importantissimi per l’economia del match nel quarto end (3-1). Purtroppo proprio in questo momento l’Italia paga a caro prezzo un passaggio a vuoto. Gli azzurri non riescono a ripulire la casa le due stone canadesi (3-3) e nel sesto end i nordamericani rubano la mano piazzando tre punti (3-6). Il contraccolpo per gli azzurri è molto pesante e il Canada si limita a controllare chiudendo 7-4.

Match molto tirato il secondo tra la nostra Nazionale e quella russa. Gli azzurri provano a mettere subito in chiaro le cose mettendo a referto due punti nel secondo end e rubando la mano con conseguente stone nella casa nel terzo (3-1). Purtroppo l’Italia anche in questa circostanza sarà costretta a pagare a caro prezzo le distrazioni di un solo end, il quarto, nel quale la Russia mette a segno quattro punti che fissano il parziale sul (3-5). Dopo essere riuscite a portare a casa due stone nelle successive due mani, le contendenti arrivano all’ottavo end sul punteggio di 5-7 per i russi. Gli azzurri, purtroppo, si fanno ancora una volta rubare la mano e i due punti conquistati nel nono end servono solo per rendere meno pesante la sconfitta (7-8).

L’Italia tornerà sul ghiaccio oggi alle ore 22.00 per affrontare la Norvegia mentre alle ore 3.00 di domani, 8 aprile, dovrà vedersela con la Scozia. Gli azzurri sono chiamati a vincere entrambe le sfide se intendono ancora cullare il sogno olimpico.

CLASSIFICA MONDIALI CURLING 2021

1. Norvegia 7 vittorie (8 partite giocate)

2. Canada 7 (9)

2. Russia 7 (9)

2. Scozia 7 (9)

2. Svezia 7 (9)

6. USA 5 (8)

7. Svizzera 5 (9)

8. Italia 4 (9)

9. Giappone 2 (8)

9. Germania 2 (8)

9. Danimarca 2 (8)

12. Corea del Sud 2 (9)

12. Cina 2 (9)

13. Olanda 1 (8)

