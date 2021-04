Coppa Davis 2021, Torino si unisce a Madrid e Innsbruck per le Finali! Italia contro USA e Colombia

Grande novità per la Coppa Davis 2021, che verrà ospitata da tre città differenti. Oltre a Madrid, che era stata assoluta protagonista della prima edizione giocata col nuovo format (2019), si aggiungono anche Innsbruck (Austria) e la nostra Torino.

Nel capoluogo piemontese, che sarà già teatro delle ATP Finals, avranno luogo due gironi e un quarto di finale, proprio come a Innsbruck e a Madrid, ma la capitale spagnola ospiterà anche le semifinali e la finale che metterà in palio l’Insalatiera, attualmente detenuta dalla Spagna. L’evento avrà luogo dal 25 novembre al 5 dicembre, su superficie veloce indoor. Queste le location: Casa de Campo a Madrid, PalaAlpitour a Torino, Olympia-Halle a Innsbruck.

L’Italia si presenterà con grandi ambizioni, visto che al momento ci sono ben quattro giocatori in top-30: Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego oltre all’emergente Lorenzo Musetti (numero 84). Gli azzurri, inseriti nel girone E, affronteranno i sempre ostici USA e la non irresistibile Colombia. A Torino anche il gruppo D con Croazia, Australia, Ungheria. A Madrid spazio al gruppo A (Spagna, Russia, Ecuador) e al gruppo B (Canada, Kazakhstan, Svezia). A Innsbruck vedremo all’opera il gruppo C (Francia, Gran Bretagna, Repubblica Ceca) e il gruppo F (Serbia, Germania, Austria).

Ai quarti di finale si qualificano le vincitrici dei sei gironi e le due migliori seconde classificate. Questi gli accoppiamenti dei quarti: Vincente A vs una seconda classificata; Vincente B vs una seconda classificata; Vincente C vs Vincente F; Vincente D vs Vincente E (a Torino).

Le dichiarazioni del CT Filippo Volandri rilasciate tramite la Federazione: “Giocare a Torino ci carica di orgoglio e grande responsabilità. Sarà un onore vestire la maglia della Nazionale in Coppa Davis nel nostro Paese. I ragazzi non vedono l’ora e sono certo che sapranno dare il meglio per portare il più in alto possibile l’Italia. Il tennis azzurro sta vivendo un momento di grande salute, sarà difficile fare le convocazioni, ma è un privilegio avere a disposizione una rosa così ampia e competitiva”.

Angelo Binaghi, Presidente della Federtennis: “Credo di poter affermare che mai, prima d’ora, un Paese abbia occupato un posto così rilevante nel calendario del Grande Tennis come quello che ricoprirà l’Italia a novembre. Prima le Next Gen ATP Finals a Milano, poi le Nitto ATP Finals e la Coppa Davis a Torino: un trittico di super eventi grazie al quale per un mese intero avremo addosso gli occhi di tutto il mondo. Sono orgoglioso di aver contribuito a costruire quello che sarà non soltanto un grandissimo spettacolo sportivo ma anche, e direi soprattutto, un forte segnale della capacità di ripartenza del nostro Paese. Penso che, decentrando in tre sedi la fase finale della Coppa Davis, Kosmos abbia preso una decisione giusta e sensata, la quale contribuirà al successo della più antica competizione sportiva a squadre del mondo. Per noi italiani, forti di una team giovane e competitivo come poche volte lo è stato in passato, poterci giocare in casa la conquista delle semifinali è un’occasione ghiotta, che l’intero movimento tennistico nazionale meritava”.

Valentina Vezzali, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport: “Esprimo grande soddisfazione a nome del Governo, per l’ennesimo riconoscimento non solo al tennis italiano ma anche al nostro Paese ed alle sue capacità organizzative in materia di eventi sportivi. Poter ospitare a Torino le fasi finali della Davis Cup è l’ennesimo successo del tennis azzurro in questo periodo peraltro già ricco di soddisfazioni grazie ai risultati dei nostri atleti. Il Governo e nello specifico il Dipartimento per lo Sport saranno al fianco della Federtennis e del Comune di Torino anche per questo evento, che seguirà di qualche giorno lo spettacolo delle Nitto ATP Finals”

