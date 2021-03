Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale del Masters1000 di Miami piegando per 7-6 (5), 6-4 l’arcigno, talentuoso ed imprevedibile kazako Alexander Bublik. Il portacolori del Bel Paese ha recuperato un break di svantaggio in entrambi i parziali, mantenendo sempre estrema lucidità e risultando superiore all’avversario nei momenti importanti dell’incontro.

Dopo aver raggiunto i quarti del Roland Garros nel 2020, l’altoatesino ha conquistato la prima semifinale della carriera in un Masters1000. Ora potrebbe ritrovarsi di fronte il temibile russo Daniil Medvedev, n.2 del mondo che dovrà prima superare lo scoglio dello spagnolo Roberto Bautista Agut.

Il risultato odierno consente all’italiano di continuare a scalare la classifica ATP. Jannik Sinner ha iniziato il torneo da n.31 del mondo, oggi si ritrova n.24 con 2129 punti: dunque ha già guadagnato sette posizioni in un colpo solo.

Qualora dovesse compiere un’ulteriore impresa e raggiungere l’atto conclusivo, allora il 19enne incasserebbe altri 240 punti, salendo in 21ma piazza nel ranking. La vittoria del torneo consentirebbe invece al nativo di San Candido di irrompere addirittura tra i top15 al 13° posto. In tal caso diventerebbe il tennista n.2 in Italia, scavalcando anche Fabio Fognini che attualmente è 17°.

CLASSIFICA ATP JANNIK SINNER: LE PROIEZIONI CON LA SEMIFINALE A MIAMI

Semifinale: 2129 punti, n.24 Finale: 2369 punti, n.21 Vittoria del torneo: 2769 punti, n.14

Foto: Lapresse

ALEXANDER BUBLIK A JANNIK SINNER: “NON SEI UMANO, HAI 15 ANNI E GIOCHI COSI’?”

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI JANNIK SINNER

LE DICHIARAZIONI DI JANNIK SINNER

VIDEO SINNER-BUBLIK: HIGHLIGHTS E SINTESI DELLA PARTITA