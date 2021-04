Civitanova-Perugia oggi: orario, tv, programma, streaming gara-4 Finale scudetto volley

Oggi sabato 24 aprile (ore 18.00) si gioca Civitanova-Perugia, gara-4 della Finale Scudetto di volley maschile. La Lube conduce la serie per 2-1 e dunque ha la possibilità di chiudere i conti tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum: i cucinieri conquisteranno il tricolore se riusciranno a imporsi questa sera, mentre i Block Devils sono obbligati a vincere per trascinare la contesa alla decisiva bella di spareggio.

In questa serie è sempre saltato il fattore campo: i marchigiani hanno espugnato il PalaBarton in due occasioni, gli umbri hanno restituito il favore in gara-2. Tre giorni fa gli uomini del CT Chicco Blengini hanno dominato in lungo e in largo in casa dei rivali e sembrano i naturali favoriti della vigilia, ma attenzione alla voglia di rivalsa di una Perugia ferita ma ancora in vita e desiderosa di prolungare la serie.

Perugia avrà bisogno del suo fuoriclasse Wilfredo Leon, affiancato dall’opposto Aleksandar Atanasijevic, ormai rientrato al top. Serviranno anche la migliore regia di Dragan Travica e le fiondate dello schiacciatore Oleg Plotnytskyi. Civitanova si affiderà in particolar modo agli schiacciatori Osmany Juantorena e Yoandy Leal, all’opposto Kamil Rychlicki, al regista Luciano De Cecco (grande ex), al centrale Robertlandy Simon

Di seguito il calendario completo, tutte le date, il programma dettagliato, gli orari di Civitanova-Perugia, gara-4 della Finale Scudetto di volley maschile. La partità sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CIVITANOVA-PERUGIA, GARA-4 FINALE SCUDETTO: PROGRAMMA E ORARIO

SABATO 24 APRILE:

18.00 Gara-4: Cucine Lube Civitanova vs Sir Safety Conad Perugia

CIVITANOVA-PERUGIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport.

Diretta streaming su RaiPlay.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto LiveMedia/Loris Cerquiglini