Ciclismo, Zdenek Stybar potrebbe tornare a gareggiare a maggio

Zdenek Stybar ha dichiarato a Het Laatste Nieuws che potrebbe tornare a gareggiare a fine maggio. Il corridore ceco della Deceuninck-Quick Step, al momento, è fermo ai box poiché si è dovuto sottoporre a una procedura di ablazione a causa di un’aritmia cardiaca riscontrata dopo la Gand-Wevelgem. Il tre volte campione del mondo di ciclocross, peraltro, aveva iniziato alla grande la campagna del Nord cogliendo un bel quinto posto all’E3 di Harelbeke.

Stante quanto dichiarato da lui stesso, Stybar non ha ancora ripreso ad allenarsi, ma non dovrebbe avere problemi, al momento opportuno, a tornare in gara. Di recente anche Elia Viviani ha avuto un imprevisto simile. L’azzurro, che si è sottoposto a una procedura di ablazione a gennaio, non solo sta correndo senza problemi, ma è anche già riuscito a cogliere un successo in questo 2021.

A questo punto, Stybar, probabilmente, opterà per un rientro graduale e cercherà di raggiungere il top della forma in vista della fine di settembre. Infatti, gli obiettivi principali, per lui, saranno il campionato del Mondo che si terrà in Belgio e che presenta un tracciato decisamente adatto alle sue caratteristiche, e quella Parigi-Roubaix che insegue dal 2013, ma che, al momento, ha solo sfiorato.

La Regina delle Classiche, infatti, è indubbiamente la gara che Stybar ama di più e, per lui, lo slittamento a ottobre non è certamente stata una brutta notizia. Stybar, in carriera, ha colto sei top-10, su sette partecipazioni, alla Parigi-Roubaix ed è giunto secondo sia nel 2015 che nel 2017. In ambedue le occasioni, peraltro, ha perso in volata la più prestigiosa di tutte le gare in linea.

