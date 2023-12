LIVE Ciclocross, Superprestige Diegem 2023 in DIRETTA: Van der Poel per un nuovo assolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima e penultima tappa della Superprestige, competizione di ciclocross: si va a Diegem per uno degli appuntamenti più attesi, che si svolge in serata. Dopo aver visto ieri all’opera Wout Van Aert, oggi sarà il turno di Mathieu van der Poel e di Tom Pidcock.

Ma è l’olandese a prendersi nettamente la scena. Quattro gare in undici giorni fino ad ora e quattro vittorie, tutte nette e in ogni occasione prendendo a bastonate sia il britannico (che si è comunque portato a casa l’appuntamento di Namur) che il belga, protagonista ieri. Non si ripeterà dunque il triello dello scorso anno, che tenne sulle spine tutti gli appassionati, ma attenzione al campione del mondo, che rischia di ammazzare nuovamente la concorrenza.

Ma intanto c’è anche la lotta al titolo, ristretta ai soli Eli Iserbyt, Joris Nieuwenhuis e Niels Vandeputte. Tutti e tre saranno della corsa, ma il belga è nella posizione per poter gestire: con 25 punti di vantaggio con due gare ancora da disputare, e soprattutto trenta punti ancora a disposizione, si può permettere una corsa in controllo per tornare così campione dopo aver trionfato nell’edizione 2021/2022 ed il secondo posto dello scorso anno. Saranno presenti anche altri corridori solitamente protagonisti su strada, come Quinten Hermans, Tim Merlier e Gianni Veermeersch.

L’appuntamento di Superprestige di scena a Diegem partirà alle ore 20.45; OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE dell’evento di ciclocross, per non perdere nemmeno una pedalata. BUON DIVERTIMENTO!

Foto: Eurosport

