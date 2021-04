Ciclismo, Remco Evenepoel rinnova per 5 anni con la Deceuninck-Quick Step. Prolungamento fino al 2026!

Remco Evenepoel ha firmato un contratto di cinque anni con la Deceuninck-Quick Step. Prolungamento di un lustro per il giovane fuoriclasse belga, che ha trovato l’intesa con la corazzata di Patrick Lefevere per proseguire il rapporto fino al 2026. Si tratta di un passo importantissimo per il Wolfpack, perché lo stesso manager belga aveva annunciato che erano in corso le trattative per il rinnovo con lo sponsor principale.

Il 21enne, che sta completando il lungo percorso di riabilitazione dopo il terribile incidente al Giro di Lombardia, farà il proprio esordio stagionale al Giro d’Italia 2021. Al momento Remco Evenepoel si trova in ritiro in Sierra Nevada insieme al compagno di squadra Joao Almeida. Le cifre del contratto non sono state ufficialmente comunicate, probabilmente emergeranno alcune indiscrezioni nelle prossime settimane. Nel suo palmares figurano un oro europeo e un argento mondiale a cronometro nel 2019, anno in cui si impose anche al Giro del Belgio e alla Clasica San Sebastian. Nel 2020 si impose nella classifica geneale alla Vuelta a San Juan, alla Volta ao Algarve e al Tour de Pologne, prima della caduta al Lombardia.

Il nativo di Aalst, uno dei grandi predestinati del pedale e annunciato fenomeno in grado di dominare la scena internazionale, ha commentato in questo modo: “Mi sento davvero onorato di aver messo nero su bianco il contratto per i prossimi cinque anni. Come mi ha detto Patrick, questo è l’accordo più lungo che abbia mai firmato con un corridore. Sono davvero orgoglioso e felice di stare in questa squadra meravigliosa, dove ho già ottenuto molti successi e speriamo di poter raggiungere insieme i nostri grandi sogni. Adoro questo posto! L’ambiente, lo staff, i corridori, tutto sembra così familiare. Per me è solo un sogno, ancora una volta, che diventa realtà. Ecco perché mi sento davvero, davvero felice ed entusiasta per ciò che mi riserverà il futuro”.

Patrick Lefevere ha aggiunto: “È un passo importante per il futuro, per il team. Tutti sanno di cosa è capace Remco e quanto sia talentuoso. Come ha detto, è felice e uno dei miei ruoli più importanti è renderlo felice e mettere le persone giuste intorno a lui. Perché so per esperienza, e penso di averne un po’ dopo 40 anni nello sport, che le persone felici si comportano meglio delle persone infelici. Siamo contenti che Remco continui con il Wolfpack e, come ha detto, speriamo di goderci molti altri grandi momenti insieme”.

Foto: © Sigrid Eggers | Deceuninck – Quick-Step Cycling Team UFFICIO STAMPA