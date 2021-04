Ciclismo, Jumbo-Visma: aperto un sondaggio sulla maglia di Roglic e compagni per il Tour de France

Il team Jumbo-Visma si prepara in grande stile alla volta del principale appuntamento stagionale della formazione olandese: il Tour de France, che prenderà il via da Brest il prossimo 26 giugno. Tra nuove speranze e ambizioni, con il desiderio di riscatto dopo una Grande Boucle 2020 persa per un soffio, la corazzata di Primoz Roglic si presenterà al via della rassegna con una maglia appositamente progettata, e scelta dai tifosi in un sondaggio fra tre colorazioni.

Ovviamente, a causa della somiglianza tra la maglia classica della Jumbo-Visma e la maglia gialla di leader del Tour de France, l’organizzazione della Grande Boucle (ASO) e l’UCI hanno chiesto alla squadra di presentarsi al via con una maglia adattata. Dunque il team sfrutterà questa decisione come un’opportunità per fare qualcosa di speciale, e per la prima volta nella storia la scelta della maglia verrà affidata nelle mani dei tifosi.

Insieme al partner AGU, sono stati creati tre progetti speciali, ciascuno con la propria storia. I fan e gli appassionati di ciclismo potranno votare la loro maglia preferita dal 7 al 15 aprile tramite il link ourjersey.teamjumbovisma.com . Ma il team Jumbo-Visma va oltre. Oltre al loro carattere, le tre maglie hanno una cosa in comune: i fan sono al centro del design. Di fatti, gli appassionati che acquisteranno la maglia tra il 19 e il 28 aprile, avranno il proprio nome stampato su di essa.

Richard Plugge, team manager Jumbo-Visma ha commentato così l’iniziativa: “Dall’ultima edizione del Tour de France siamo stati in trattativa con l’organizzazione ASO. Per rispetto della maglia gialla noi e i nostri sponsor principali Jumbo e Visma abbiamo voluto pensare insieme per adattare la nostra casacca. Questo ci ha presentato una bella sfida. Abbiamo colto questa opportunità per coinvolgere gli appassionati di ciclismo nella nostra squadra come mai prima d’ora. Quindi il “nono” uomo sarà al via da Brest con la nostra squadra di otto corridori”.

Foto: Lapresse