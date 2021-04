La caduta al Giro di Polonia, per fortuna, sembra essere ormai acqua passata. Il fisico di Fabio Jakobsen ovviamente, dopo le numerose fratture patite, continua ancora a risentirne, ma la gioia è ovviamente quella di vederlo nuovamente in gara tra i professionisti, come accaduto al Giro di Turchia.

Al prossimi Giro d’Italia, dopo la squalifica imposta dall’UCI, dovrebbe partecipare Dylan Groenewegen, ancora fermo dopo la grave scorrettezza compiuta in volata. Tra i due olandesi c’è stato qualche giorno fa il primo incontro ufficiale.

Le parole del corridore della Jumbo-Visma riportate da Spaziociclismo: “Ci siamo incontrati in una stanza ad Amsterdam poco prima del Giro di Turchia. Entrambi abbiamo avuto modo di sfogarci. È stata una conversazione piacevole ma preferisco mantenere tra noi quello di cui abbiamo parlato”.

Prosegue: “La cosa principale è che Fabio possa correre di nuovo. Adesso è successo, ed è molto bello sia per lui che per me. Gli rende anche un po’ più facile parlare con me. Come sportivi, ora guardiamo di nuovo avanti “.

Foto: Valerio Origo