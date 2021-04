Canottaggio, Europei 2021: anche la Serbia ritira due equipaggi per ragioni mediche

Dopo quanto fatto dalla Lituania questa mattina, anche la Serbia ha ufficialmente ritirato prima della sessione pomeridiana due equipaggi dagli Europei di canottaggio in corso a Varese, in Italia: non possono gareggiare, per ragioni mediche, come riportato nei comunicati ufficiali, Jovana Arsic ed Aleksandar Bedik.

La prima era iscritta nella specialità olimpica del singolo senior femminile ed oggi avrebbe dovuto disputare la seconda delle semifinali A/B, in programma alle ore 13.24, per cercare l’accesso alla Finale A di domani, nella prova in cui per l’Italia Elisa Mondelli si è classificata al 14° posto assoluto.

Il secondo era in gara nella specialità olimpica del doppio senior maschile nell’equipaggio assieme a Viktor Pivac ed oggi avrebbe dovuto affrontare la seconda delle semifinali A/B, in programma alle ore 12.42. Per queste due imbarcazioni gli Europei finiscono anzitempo.

Foto: Danilo Vigo LPS