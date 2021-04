Canoa slalom, World Ranking Tacen 2021: ventidue italiani in semifinale, avanti tutti gli atleti della Nazionale

Si sono disputate oggi le eliminatorie della prova World Ranking di canoa slalom a Tacen, in Slovenia, che per l’Italia vale come prova di selezione per completare l’elenco dei convocati per gli Europei di Ivrea e, soprattutto, per i Giochi Olimpici di Tokyo. Accanto agli atleti della Nazionale, in gara altri italiani iscritti a titolo personale.

Nel C1 maschile tutti ammessi alla semifinale di domani i 29 partenti: tra gli azzurri della Nazionale secondo tempo per Raffaello Ivaldi, settimo per Paolo Ceccon e nono per Stefano Cipressi, mentre per gli atleti iscritti a titolo personale 18° crono per Matteo De Franco e 28° per Simone Marchegiano.

Nel C1 femminile anche in questo caso tutte ammesse alla semifinale di domani le 22 atlete al via: tra le atlete della Nazionale terza posizione per Marta Bertoncelli, quarta per Elena Borghi e quinta per Chiara Sabattini, mentre è iscritta a titolo personale Carolina Massarenti, 14ma.

Nel K1 maschile ce la fanno nella prima run gli atleti della Nazionale Marcello Beda, quarto, Giovanni De Gennaro, nono, Zeno Ivaldi, 11°, Jakob Weger, 16°, e Christian De Dionigi, 21°, e gli atleti iscritti a titolo personale Davide Ghisetti, 18°, e Marco Vianello, 20°. Eliminato Matteo Pistoni, non partiti Jakob Luther, Paul Tirler e Niklas Pohl.

Nel K1 femminile passa il turno nella prima run l’atleta della Nazionale Eleonora Lucato, 11ma, mentre devono disputare la seconda discesa le azzurre Maria Clara Giai Pron, terza, e Francesca Malaguti, quinta, oltre alle atlete iscritte a titolo personale Agata Spagnol, quarta, Milena Marini, settima, e Lucia Gabriella Pistoni, nona. Eliminata Tamara Drescher, non partita Marta Bertoncelli.

Foto: comunicato stampa Federcanoa