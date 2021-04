Calcio, tris della Juventus contro il Genoa, il Napoli espugna Marassi nel 30° turno

Sono stati tre gli incontri delle ore 15.00, validi per il 30° turno del campionato di calcio di Serie A 2020-2021, ad andare in scena. Dopo il lunch match tra Inter e Cagliari favorevole ai nerazzurri, la classifica ha assunto una fisionomia ancora più chiara.

All’Allianz Stadium la Juventus ha sconfitto per 3-1 il Genoa. Le realizzazioni dello svedese Dejan Kulusevski al 4′, dello spagnolo Alvaro Morata al 22′ e dell’americano Weston McKennie al 70′ hanno regalato i tre punti agli uomini di Andrea Pirlo. Ininfluente la marcatura di Gianluca Scamacca tra le fila rossoblu al 49′. Con questo risultato la Juve conferma la terza posizione in classifica -12 dall’Inter capolista e a una sola lunghezza dal Milan. Per questo, la sfida tra bianconeri e rossoneri si fa interessante.

Ha risposto presente anche il Napoli di Rino Gattuso. I partenopei hanno espugnato Marassi e battuto per 2-0 la Sampdoria. Le reti dello spagnolo Fabian Ruiz al 35′ e del nigeriano Victor Osimhen hanno permesso agli ospiti di imporsi. I campani sono quarti in classifica, con un punto di vantaggio sull’Atalanta (una partita in meno), mentre la Samp è 10ma (36 punti).

Infine, vittoria esterna anche della Lazio: i biancocelesti con una realizzazione di Milinkovic-Savic nei minuti di recupero hanno piegato le resistenze del Verona di Juric, salendo a quota 55 punti in classifica (sesto posto), mentre i scaligeri sono ottavi (41 punti).

