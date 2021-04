L’annuncio sulla creazione della Superlega, che vede coinvolte tra i club italiani Milan, Inter e Juventus, sta avendo delle ripercussioni importanti. Un vero e proprio terremoto in Serie A, al punto che non solo si parla di sanzioni da parte della UEFA e della FIFA, ma anche per quanto riguarda il campionato italiano.

Da parte di Atalanta, Hellas Verona e Cagliari vi sarebbe, secondo quanto riportato da Repubblica, la richiesta di procedere contro le tre big, ree di occuparsi esclusivamente dei propri interessi e non della Serie A nella propria interezza. Questa situazione sarebbe emersa nell’ultimo consiglio di Lega convocato d’urgenza domenica pomeriggio, in cui il presidente Dal Pino e l’ad De Siervo avrebbero posto all’attenzione di tutti l’approvazione del documento congiunto della UEFA contro la formazione della Superlega.

Dal punto di vista dei club coinvolti, le motivazioni si sono possono leggere nel comunicato, ovvero quello di dare delle basi diverse e più solide al calcio. Le reazioni sono diverse e arrivano anche da giornali importanti come L’Equipe: “Se andranno in fondo con il loro progetto, non gli sarà perdonato. E se rinunceranno, neppure. I 12 club che hanno annunciato il progetto di Superlega europea resteranno a lungo coloro che hanno deciso di tradire un ideale condiviso“, si scrive sull’importante testata francese.

“Infamia che non soltanto tradisce l’ideale di cui si è fatto portatore questo giornale nel dicembre 1954, ma anche quello di tutti coloro che hanno amato il calcio europeo da sempre e che hanno aiutato a costruirlo. Hanno dimenticato che se sono a quel posto è grazie a quegli stessi che ora hanno intenzione di derubare e di lasciare indietro. Eccoli pronti ad uccidere il calcio europeo, la sua essenza, la sua storia e la sua bellezza, per puro cinismo e sconcertante avidità“, le parole al vetriolo dell’editoriale sul giornale sportivo transalpino.

