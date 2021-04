Parma, Sofia e Vilnius. La prima parte della campagna dell’Italia nelle Qualificazioni ai Campionati Mondiali di Qatar 2022 si apre con un tris di vittorie davvero importante. I successi contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania (tutti con il medesimo punteggio di 2-0) non solo hanno portato 9 punti e non solo hanno garantito la prima posizione della classifica del Girone C agli Azzurri. No, hanno regalato qualcosa in più, ed è una cosa che non ha prezzo: conferme importanti.

Dopo un percorso tra Euro2020 (poi Euro2021 per le ben note problematiche legate alla pandemia) e Nations League, di ottimo lignaggio, la Nazionale allenata dal CT Roberto Mancini sembra avere proseguito su quella stessa linea. Dopo il tremendo flop delle Qualificazioni verso il Mondiale 2018, il peso sulle spalle dei nostri portacolori è immenso. Fallire una seconda volta sarebbe qualcosa di molto simile ad un Armageddon per il settore, per cui meglio non pensarci nemmeno. Giova ricordare, invece, che nelle Qualificazioni ai Mondiali non capitava dal 1998 che l’Italia partisse così bene.

Per il momento l’Italia procede spedita, con 3 vittorie in 3 match e 9 punti. Magari senza brillare o dominare, ma come si è visto, diverse “Big” sono inciampate fragorosamente. La classifica ci vede in vetta al raggruppamento con tre lunghezze di vantaggio sulla Svizzera che, però, ha giocato una partita in meno. Lo si sapeva già prima del via del percorso. Saranno gli elvetici i nostri rivali. I rossocrociati hanno vinto in casa della Bulgaria e in casa contro la Lituania, e ora ci attendono al varco. I prossimi match li vivremo nello slot di settembre (2 settembre Italia-Bulgaria, quindi 5 settembre match di capitale importanza in Svizzera, prima dell’appuntamento casalingo contro la Lituania dell’8 settembre).

Altri tre appuntamenti da non fallire, con la trasferta in terra elvetica che potrebbe già indirizzare ogni discorso. Il regolamento parla chiaro: solamente la prima classificata del girone potrà staccare il pass verso Qatar2022. La seconda, invece, avrà un altro percorso e accederà agli spareggi. In base ai risultati della fase a gironi di qualificazione, le sei squadre meglio classificate saranno teste di serie, mentre le ultime quattro non saranno teste di serie nel sorteggio delle semifinali. Sappiamo perfettamente che evitare una lotteria simile sarebbe fondamentale. Il disastro di Italia-Svezia è ancora ben scolpito nelle nostre menti, per cui sarà importantissimo mettere le cose in chiaro già a settembre in Svizzera.

La compagine allenata da Roberto Mancini prosegue nel suo cammino in maniera sicura e spedita. Il gioco c’è, anche se a volte ad intermittenza (ma scendendp in campo ogni tre giorni non è mai semplice avere sempre la stessa fluidità di manovra) e la convinzione nei propri mezzi è il contorno giusto. Le Qualificazioni sono appena iniziate, ma settembre è molto più vicino di quel che sembri. Se, come troppo spesso ci capita, ci faremo trovare impreparati al primissimo step della stagione, potremmo pagarla a caro prezzo. Iniziare per ultimi il campionato italiano potrebbe essere l’ennesimo errore da evitare. Il Qatar chiama. L’Italia vuole rispondere. La Federazione saprà darle una mano?

Foto: Lapresse