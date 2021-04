La guerra a colpi di comunicati, modifiche regolamentari e nuovi sviluppi è appena cominciata. Dopo l’annuncio ufficiale della nascita della SuperLega, l’UEFA – oltre a esprimere il suo severo disappunto – ha deliberato in questi minuti la riforma della “nuova” Champions League.

Calcio: la UEFA delibera la “Nuova” Champions League in contrasto alla SuperLega – IL FORMAT

L’introduzione della nuova formula dovrebbe arrivare dal 2024 con un ampliamento da 32 a 36 squadre partecipanti e l’abolizione della fase a gironi, che verrebbe sostituita da un gruppo unico, molto simile a quello dell’Eurolega del basket continentale.

Da qui in poi ogni squadra avrebbe garantito un numero minimo di partite pari a 10 (5 in casa e 5 fuori), da calendarizzare in base a un sorteggio e al ranking UEFA.

Al termine delle 10 giornate di stagione regolare, 8 squadre si qualificherebbero direttamente agli ottavi di finale, mentre le piazzate dal 9° al 24° posto si scontrerebbero in sfide incrociate (9-24, 10-23, 11-22, etc.) per trovare le altre 8 qualificate alla fase ad eliminazione diretta, che poi riprenderebbe i classici crismi dell’attuale Champions League; con le squadre dal 25° al 36° posto che invece sarebbero eliminate.

Come ci si qualificherebbe al torneo?

Con una formula mista: una parte delle squadre potrebbero accedervi tramite i piazzamenti nei tornei nazionali, mentre quelle più nobili, non in grado di centrare le prime posizioni in campionato, ma comunque con un blasone europeo di alto livello, potrebbero usufruire di alcune wild card.

Quando si giocherebbero le partite?

Le sfide si giocherebbero nelle giornate infrasettimanali (i classici martedì e mercoledì), anche se resta da sciogliere il nodo relativo all’aumento da 6 a 10 dei turni europei, il che potrebbe portare a una revisione dei campionati nazionali.

FOTO: Lapresse