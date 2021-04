Calcio, Andrea Belotti regala i tre punti al Torino: Udinese ko alla Dacia Arena

Andrea Belotti decide il match del 30° turno del campionato di calcio di Serie A 2020-2021 tra Udinese e Torino alla Dacia Arena di Udine. Il bomber granata ha realizzato il rigore al 61′ valso il successo per la compagine ospite. Una vittoria importante per la formazione torinese, che guadagna punti nei confronti della zona retrocessione, portandosi a 27 punti (+5 nei confronti del Cagliari 18°). Friulani, invece, che rimangono a 33 punti (12mi).

PRIMO TEMPO

Nicola vara un 3-4-1-2 per il Toro: Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Ansaldi; Verdi; Sanabria, Belotti. Gotti schiera i bianconeri con il solito 3-5-1-1: Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Larsen; Pereyra; Llorente. Dopo 20′ sostanzialmente equilibrati e privi di spunti, arriva una chance per Sanabria: magnifico il cross dalla tre quarti di Belotti che pesca solo il compagno di reparto, ma il colpo di testa da posizione super favorevole non trova lo specchio della porta. Gioco decisamente spezzettato e De Paul, tra le fila dell’Udinese, fatica ad accendersi.

Al 29′ ancora il Torino vicino alla marcatura: Rincon ci prova con una conclusione dalla media distanza ed è bravo Becao a deviare sopra la traversa. Al 32′, però, capita una grande occasione sui piedi Molina che, al termine di un’ottima azione corale, fallisce l’appuntamento con il gol a porta sguarnita. De Paul, in ombra nella prima mezzora, prova ad accendersi con alcune accelerazioni: una percussione centrale 33′, con tiro dai 20 metri, non porta alla realizzazione per poco.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Toro sale di tono e al 59′ c’è il penalty per la compagine piemontese: Belotti viene steso in area da Aslan e il tiro dal dischetto non si discute. Dagli undici metri il “Gallo” è preciso e per Musso non c’è niente da fare. Sostituzioni che non cambiano lo spartito e Torino che non trova per poco il raddoppio con Zaza che, sugli sviluppi di una punizione di Verdi, non è pronto negli ultimi metri. L’Udinese attacca a testa bassa, ma manca la dovuta lucidità. I granata tengono botta e conquistano tre punti fondamentali per il loro campionato di grande sofferenza.

Foto: LaPresse