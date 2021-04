Calcio a 5, Qualificazioni Europei 2022: Italia, i convocati per le partite contro Belgio e Montenegro

Anche se la qualificazione agli Europei 2022 è già stata messa in banca con i dodici punti raccolti nelle prime quattro sfide del gruppo 7, la nazionale italiana di calcio a 5 è pronta a tornare in campo per le sfide contro Belgio (in trasferta) e Montenegro (in casa).

Il CT Massimo Bellarte ha infatti convocato 19 ragazzi in vista del doppio confronto, con l’obiettivo di consolidare il gruppo ma anche di ampliarlo, come testimoniano le prime convocazioni di Vincenzo Caponigro ed Edoardo Di Ponto e il ritorno dopo lunga data di André Fantecele. Di seguito l’elenco completo dei selezionati per le partite che si terranno l’8 e il 13 aprile prossimi.

I CONVOCATI

PORTIERI: Edoardo Di Ponto (Lido di Ostia), Daniele Dovara (Meta Catania), Francesco Molitierno (Real San Giuseppe), Lorenzo Pietrangelo (Came Dosson).

GIOCATORI DI MOVIMENTO: Simone Achilli (Olimpus Roma), Eduardo Alano (Acqua&Sapone) Attilio Arillo (FF Napoli), Vincenzo Caponigro* (Feldi Eboli), Paolo Cesaroni (CMB Matera), Cainan De Matos (Valdepenas), Alessio Di Eugenio (Olimpus Roma), Matteo Esposito (Lido di Ostia), André Fantecele (Sandro Abate), Murilo Ferreira (Acqua&Sapone), Guilherme Gaio (Acqua&Sapone), Alex Merlim (Sporting Lisbona), Gabriel Motta (Lido di Ostia), Carmelo Musumeci (Meta Catania) e Arlan Pablo Vieira (Came Dosson)

STAFF – Commissario tecnico: Massimiliano Bellarte; segretario: Fabrizio Del Principe; PCO: Giulio Massi; assistente Allenatore: Vanni Pedrini; preparatore atletico: Luca Sabino Mangiatordi; preparatore dei portieri: Luca Chiavaroli; Medico: Nicola Pucci; MLO: Emanuele Fabrizi (dal 5 al 10 aprile) e Sebastiano Porcino (dal 9 al 14 aprile); fisioterapisti: Diego Falanga e Vittorio Lo Senno.

Qualificazioni Futsal Euro 2022, Gruppo 7: calendario, risultati e classifica

Montenegro-Italia 0-3

Belgio-Finlandia 3-3

Italia-Finlandia 7-4

Belgio-Montenegro 6-2

Montenegro-Belgio 4-3

Finlandia-Italia 2-4

Finlandia-Montenegro 6-1

Italia-Belgio 4-1

8 aprile: Belgio-Italia

9 aprile: Montenegro-Finlandia

13 aprile: Finlandia-Belgio

13 aprile: Italia-Montenegro

CLASSIFICA: Italia 12 punti, Belgio e Finlandia 4, Montenegro 3

Alla fase finale di Futsal Euro 2022 si qualificano – oltre ai padroni di casa dei Paesi Bassi – le vincenti degli otto gironi di qualificazione e le sei migliori seconde classificate dei vari raggruppamenti. L’ultimo posto a disposizione verrà assegnato con uno spareggio, con sfide di andata e ritorno, tra le due peggiori seconde classificate.

FOTO: Divisione Calcio a 5