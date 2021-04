Resteranno scolpite nella memoria di Elisabetta Cocciaretto le date venerdì 16 e sabato 17 aprile, nelle quali l’azzurra, nel corso dei Play-Off della Billie Jean King Cup 2021, ha regalato all’Italia due dei tre punti con cui le ragazze di Tathiana Garbin hanno battuto la Romania in trasferta per 1-3.

Subito dopo la vittoria odierna, che ha dato il punto decisivo all’Italia, Elisabetta Cocciaretto ha parlato al sito federale, mostrando tutta la sua felicità: “Ho cominciato un po’ tesa e per tutta la partita sono stata abbastanza contratta, senza essere sempre aggressiva come avrei dovuto e senza riuscire ad esprimere appieno il mio gioco, con alti e bassi. La mia avversaria è rimasta attaccata ad ogni punto, per cui nei momenti importanti ho cercato di mettere quel qualcosa in più e adesso sono felicissima per aver portato due punti alla squadra. Siamo un grande gruppo, meritiamo di andare alle Finals 2022 e faremo tutto il possibile per onorare la nostra bandiera“.

L’azzurra descrive i suoi due match: “Dopo Miami sono stata ferma un po’, però in queste giornate di allenamento a Cluj ho cercato di ritrovare il mio tennis. Avevo buone sensazioni e ho cercato di riprendere anche il ritmo dal punto di vista fisico: ieri ho avuto qualche difficoltà in più, talvolta andavo in affanno, oggi invece mi sono sentita meglio in campo, magari ero meno reattiva, ma la palla di Buzarnescu era più veloce. Ci siamo allenate bene fin dal nostro arrivo, supportandoci l’una con l’altra, e questo è il risultato“.

Sui momenti decisivi dell’incontro odierno: “Tathiana Garbin mi diceva di stare vicina alla riga, di essere aggressiva e avere coraggio, che sono poi le stesse cose che mi consiglia il mio coach Fausto Scolari. Posso recriminare per il fatto che in alcuni momenti mi sono tirata indietro e lei, dall’alto della sua esperienza, l’ha capito. Fino all’ultimo non sapevo chi avrebbero schierato le nostre avversarie, comunque dentro di me sapevo che era fondamentale questo incontro perché poi nel doppio le romene sarebbero state favorite, per questo ho dato tutto quel che avevo. Ci tengo a salutare chi ha tifato per noi da casa, a cominciare dalla mia famiglia e dal mio allenatore ed i suoi familiari“.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events