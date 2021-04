Beach volley, novità azzurre al femminile. Sara Breidenbach e Francesca Michieletto in Nazionale

Un infortunio, un doppio innesto e un avvicinamento alla Continental Cup con tante incognite per la Nazionale italiana di beach volley che deve fare in conti con un movimento di base piuttosto striminzito che costringe il tecnico Fabrizio Magi a “pescare” dal Campionato Italiano per integrare il clan azzurro.

Si parte da Viktoria Orsi Toth. Un problema articolare all’altezza dello sterno sta creando non poche difficoltà alla giocatrice azzurra che rischia di veder compromessa la fase di avvicinamento ai Giochi di Tokyo. Ancora ci sarebbe da sistemare qualcosa in termini di qualificazione olimpica ma Menegatti/Orsi Toth non sono a Cancun e fortunatamente non ci sono neppure le coppie che inseguono da vicino le azzurre nel ranking a cinque cerchi, quindi tutto potrebbe restare congelato in vista dei due ultimi appuntamenti di qualificazione olimpica di Ostrava e Mosca a fine maggio, dove si spera che le azzurre possano esserci in formazione tipo.

Nel frattempo Marta Menegatti ha bisogno di una compagna, anche perché l’azzurra, in quanto non ancora qualificata ufficialmente per i Giochi di Tokyo, potrà partecipare alla prima fase della Continental Cup, una sorta di “Coppa Davis” del beach volley che regala alla nazione vincitrice un posto per Tokyo 2021. La prima fase della Continental Cup femminile vedrà le azzurre impegnate a Baden in Austria nel secondo week end di maggio con Germania, Slovacchia, Norvegia, Lettonia, Ucraina, Austria e Svezia (si qualificheranno per la finale in programma a giugno le prime due più le due migliori terze classificate dei tre raggruppamenti).

La compagna di Menegatti potrebbe essere Francesca Michieletto, una delle poche atlete italiane ad avere vinto un torneo di World Tour (nel 2018 in coppia con Ferraris a Samsun in Turchia in coppia con Carolina Ferraris sotto la guida di Matteo D’Auria. La giocatrice, che attualmente è impegnata nell’attività indoor con la Futura Busto Arsizio in A2 e lo scorso anno ha disputato il campionato italiano in coppia con Michela Lantignotti, si è messa a disposizione del club azzurro.

L’altra atleta proveniente dal campionato italiano che vestirà l’azzurro è Sara Breidenbach, campionessa italiana in carica in coppia con Giada Benazzi, 29 anni, un ruolo dirigenziale importante in una nota azienda alimentare lombarda, che è già al lavoro agli ordini di Fabrizio Magi che l’ha scelta per giocare con Chiara They che del gruppo azzurro fa parte da qualche anno.

Resta ovviamente in corsa anche la coppia azzurra composta da Margherita Bianchin e Claudia Scampoli che lo scorso anno ha vinto il primo torno del World Tour in Lituania e quest’anno cercherà di farsi valere sia nel Campionato Italiano sia a livello internazionale nel circuito dei tornei di secondo livello.

Foto Fivb