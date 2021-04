Per la seconda volta in quarantott’ore, il Real Madrid piazza una rimonta ai limiti dell’impossibile, batte l’Anadolu Efes e costringe i turchi a ritornare in patria per giocare gara-5 allo scopo di accedere alle Final Four di Eurolega a Colonia. Un esito che di nuovo mostra la grande forza del Real, quella di non mollare nemmeno sotto di 16 punti.

Decisivo uno spettacolare Usman Garuba, 24 punti, 12 rimbalzi e un’età, 19 anni, che fa sì che le sue qualità possano tranquillamente essere notate, in un futuro neanche troppo lontano, dal mondo NBA. La partenza del Real, fra l’altro, è di quelle buone, o meglio ottime: 17-0 nel giro di cinque minuti, con Carroll da trascinatore. Poi entra in campo l’Efes, grazie a Simon, ed è controparziale di 0-11. Il vero protagonista diventa Beaubois, che nel secondo quarto fa fuoco e fiamme, rende la retina del WiZink Center caldissima e trascina i suoi sul +16 (31-47). Il Real limita i danni all’intervallo (36-47).

Per il Real, però, questa volta il recupero comincia prima rispetto a gara-3: a trascinarlo è la linea giovane, con Garuba e Alocen che, l’uno vicino a canestro e l’altro qualche metro più in là, creano, difendono e spingono per il 51-55. Beaubois, Singleton e Micic riescono in parte a rimettere l’Efes al sicuro (57-66 dopo 30′), ma chi fa deflagrare il recupero è ancora Garuba, che diventa letteralmente un unico tentacolo che tutto coglie, mentre sul fronte turco le triple smettono di entrare. Il parziale di 15-1 porta avanti i padroni di casa 74-73, e nel duello dei liberi è la squadra di Laso a prevalere.

Domani le gare-4 tra Zenit San Pietroburgo e Barcellona e tra Bayern Monaco e Olimpia Milano, che potrebbero rivelarsi decisive per i catalani e per gli italiani in termini di accesso tra le migliori quattro d’Europa.

REAL MADRID-ANADOLU EFES 82-76 (19-13, 36-47, 57-66)

REAL – Causeur, Fernandez 8, Abalde* 7, Tyus* 7, Laprovittola, Reyes, Alocen* 3, Garuba* 24, Carroll* 20, Llull 8, Thompkins 5, Taylor. All. Laso

EFES – Larkin 22, Beaubois* 23, Singleton 5, Balbay ne, Sanli*, Moerman*, Tuncer ne, Pleiss ne, Micic* 9, Anderson 3, Dunston 8, Simon* 6. All. Ataman

Foto: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com