Basket, Playoff Eurolega 2021: suicidio Efes in gara-3, Real Madrid ancora in corsa

Sembrava tutto finito a metà ultimo quarto, e invece il Real Madrid riesce, in qualche misteriosa maniera, a sopravvivere a gara-3 battendo l’Anadolu Efes per 80-76. In questo modo la serie resta viva e tornerà al WiZink Center giovedì sera. A suonare la carica è Sergio Llull, che il suo ce lo mette con 20 punti e tanta importanza nel finale. L’Efes crolla nel finale nonostante un maestoso Vasilije Micic da 29 punti: se ci fossero ancora dubbi sulla competitività in NBA, ora possono anche dissiparsi.

Se il primo quarto vive di equilibrio, con Llull e Tyus da una parte e Micic dall’altra protagonisti del 15-15 dopo 10 minuti, nel secondo è da una fiammata di Beaubois in versione one man show che nasce il 17-27 dell’Efes. Reagisce Causeur con sette punti di fila, ma diventa difficile fermare i turchi sia per vie interne (Dunston) che un po’ più lontano da canestro (Micic). All’intervallo è 28-38.

La furia del ventisettenne di Kraljevo non si ferma più, e porta ripetutamente sulle quindici lunghezze di vantaggio il club tuttora vicecampione d’Europa. Non è un Real che molla, però, quello in versione casalinga: c’è la mano di Abalde e Tyus nel 48-58. Poi, quando tutto pare finito, con i liberi di Micic che valgono i punti 28 e 29 personali, nonché il 64-76, comincia in realtà qualcos’altro. Mancano 4’34”, e di lì l’Efes semplicemente smette di segnare. Il miracolo Real arriva così: tripla di Abalde, due punti di Garuba, triple di Llull e Thompkins, altro tiro da tre di Rudy Fernandez che vale il sorpasso, rimbalzo in attacco di Garuba che firma l’80-76. Ci saranno almeno altri 40′.

Oltre all’odierna sfida Real-Efes, domani si giocheranno le restanti gare-3, due delle quali potenzialmente decisive: quella tra Bayern Monaco e Olimpia Milano alle 20:45 e, un’ora prima, quella tra Fenerbahce e CSKA Mosca. Sull’1-1 invece la serie delle sorprese, con lo Zenit San Pietroburgo che cerca l’impresa: due vittorie per eliminare il Barcellona.

REAL MADRID-ANADOLU EFES 80-76 (15-15, 28-38, 48-58)

REAL – Causeur 9, Fernandez 3, Abalde* 11, Tyus* 10, Laprovittola, Vukcevic, Alocen*, Garuba* 10, Carroll* 7, Llull 20, Thompkins 8, Taylor 2. All. Laso

EFES – Larkin* 6, Beaubois 18, Singleton 4, Balbay ne, Sanli* 7, Moerman*, Tuncer ne, Pleiss, Micic* 29, Anderson, Dunston 9, Simon* 3. All. Ataman

Credit: Ciamillo